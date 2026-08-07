Leagues Cup: ¿A qué hora y por dónde ver el Inter Miami vs Rayados? 8 agosto

Inter Miami y Rayados de Monterrey protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fase de liga de la Leagues Cup 2026, cuando se midan este fin de semana en el Nu Stadium de Miami.

El conjunto estadounidense llega con mejores sensaciones después de imponerse 4-2 al Atlético de San Luis en su presentación, mientras que los regiomontanos están obligados a reaccionar después de caer 2-1 frente al Orlando City en su primer compromiso del certamen.

Inter Miami llega con una ofensiva encendida

Las Garzas atraviesan un buen momento, especialmente en ataque. Con base a sus resultados recientes, Inter Miami acumula cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco compromisos oficiales , periodo en el que consiguió 16 anotaciones.

Sin embargo, también recibió 10 goles, por lo que el poder ofensivo ha venido acompañado de algunas dificultades defensivas. El equipo dirigido por Guillermo Hoyos intentará aprovechar la localía para dar otro paso importante dentro de la Leagues Cup.

Rayados necesita recuperarse

El panorama es distinto para Monterrey, que llega con mayor presión después de comenzar su participación con una derrota ante Orlando City . Los dirigidos por Matías Almeyda han resultados apáticos, en donde han ganado 3 y perdido este último. Aunado a ello hay algo alarmante, y es que en las Jornadas 2 y 3 les expulsaron a un jugador.

Sin embargo, antes del tropiezo en Leagues Cup, Rayados había conseguido una importante victoria de 2-0 como visitante frente al Atlas en la Liga MX, por lo que buscará recuperar esa versión para competir ante uno de los clubes más peligrosos de la MLS.

Messi y Rayados se vuelven a encontrar

Uno de los principales atractivos estará en la presencia de Lionel Messi, quien volvió rápidamente a la actividad con Inter Miami después de disputar la Copa del Mundo con Argentina. Incluso Matías Almeyda destacó en la previa la capacidad del argentino para continuar marcando diferencias.

Monterrey tendrá así una complicada prueba defensiva ante un rival que llega con confianza y poder ofensivo, mientras que para los mexicanos el encuentro representa una oportunidad importante para sumar y mantener sus aspiraciones dentro del torneo.

¿A qué hora y por dónde ver el Inter Miami vs Rayados?