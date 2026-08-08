Leagues Cup: ¿A qué hora y por dónde ver el New York City vs Cruz Azul? 9 agosto

Cruz Azul y New York City FC se enfrentarán en uno de los partidos más interesantes de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, con ambos equipos llegando después de comenzar el torneo con una victoria.

La Máquina se presentará con la intención de mantener el buen momento que atraviesa, mientras que el conjunto estadounidense buscará aprovechar su condición en el Sports Illustrated Stadium para sumar nuevamente y encaminar su clasificación a la siguiente etapa.

Cruz Azul llega motivado

El conjunto cementero comenzó su participación en la Leagues Cup con un triunfo de 1-0 frente al Philadelphia Union, resultado que le permitió recuperarse rápidamente después de la derrota por 3-2 sufrida contra Atlante en la Liga MX.

Cruz Azul registra cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos oficiales y durante ese periodo ha conseguido 11 anotaciones , números que reflejan el buen momento ofensivo con el que afrontará su segundo encuentro del torneo. Además, semanas atrás se impuso 3-1 al Toluca en la final de la Copa Campeones.

New York City también comenzó con el pie derecho

La Máquina tendrá enfrente a un New York City FC que tampoco dio margen al error durante su presentación, pues derrotó 2-0 a Santos Laguna. El cuadro de la MLS registra tres victorias, un empate y solamente una derrota en sus cinco partidos oficiales más recientes, periodo en el que anotó nueve goles y permitió cinco.

Antes de comenzar la Leagues Cup había igualado 1-1 ante Toronto FC y también consiguió una victoria de 3-1 sobre Chicago Fire, por lo que llegará con argumentos para complicar al conjunto mexicano.

¿Qué esperar del encuentro?

El encuentro también representa un choque poco habitual entre ambas instituciones, pues no cuentan con enfrentamientos recientes que permitan establecer una tendencia clara entre ellas.

De esta manera, el momento actual podría resultar determinante, Cruz Azul llega con mayor producción ofensiva en sus últimos compromisos , mientras que New York City ha mostrado equilibrio y solidez defensiva. Con los dos equipos buscando mantener el paso perfecto, el resultado podría ser importante para sus aspiraciones de avanzar dentro de la Leagues Cup 2026.

¿A qué hora y por dónde ver el New York City vs Cruz Azul?