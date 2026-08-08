Leagues Cup: ¿A qué hora y por dónde ver el Portland Timbers vs América? 9 agosto

América y Portland Timbers se enfrentarán en uno de los compromisos más atractivos de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, con ambos conjuntos llegando después de comenzar el torneo con victoria.

Las Águilas buscarán mantener el paso perfecto tras imponerse 3-1 a San Diego FC, mientras que el conjunto de la MLS llega con la confianza por las nubes luego de golear 5-2 al Puebla , resultado que lo colocó por encima de los azulcremas por diferencia de goles.

América quiere mantener el buen momento

El conjunto mexicano comenzó con autoridad su participación en el torneo al derrotar a San Diego FC, mostrando nuevamente una importante capacidad para generar peligro en campo rival.

Desde el arranque del torneo mexicano, las Águilas se mantienen invictas, periodo en el que se les ha visto con dudas ante ciertos rivales en el proceso de adaptación con Guillermo Almada.

Con tres puntos en la bolsa, las Águilas afrontarán este segundo encuentro con la oportunidad de dar un paso importante rumbo a la siguiente fase .

Portland llega encendido

Del otro lado estará un Portland Timbers que protagonizó uno de los resultados más contundentes de la primera jornada al vencer 5-2 al Puebla. El cuadro estadounidense también presenta 4 victorias y un empate en sus cinco partidos oficiales más recientes y ha superado los 15 goles anotados durante ese periodo.

La contundencia mostrada en su presentación representa una advertencia para la defensa americanista, especialmente porque Portland llegará como líder provisional por su mejor diferencia de goles.

¿Qué esperar del juego?

El antecedente reciente entre ambos también invita a esperar un encuentro con oportunidades en las dos porterías. América y Portland se enfrentaron en la Leagues Cup de 2025 donde el marcador quedó 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió para las Águilas con victoria azulcrema por 5-3 desde los 11 pasos .

¿A qué hora y por dónde ver el Timbers vs América?