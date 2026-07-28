Leagues Cup: ¿A qué hora y por dónde ver en vivo la transmisión del MLS All-Stars vs Liga MX?

La rivalidad continental entre la Major League Soccer y la Liga MX vivirá un nuevo capítulo de máxima intensidad con la celebración del MLS All-Star Game 2026. El Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, abrirá sus puertas por primera vez para albergar este choque norteamericano que reúne a la absoluta élite de ambas competencias a pocos días de culminado el Mundial.

Los estadounidenses lideran la tabla

Esta quinta edición bajo el formato interligas pondrá a prueba el balance histórico entre ambas instituciones, donde el circuito estadounidense ostenta tres victorias frente a un único triunfo conseguido por la escuadra mexicana en la edición de 2024. Más allá del carácter festivo del evento, el orgullo deportivo y la supremacía de la región se jugarán con máxima exigencia táctica durante los noventa minutos.

La escuadra azteca pone todas sus cartas

En el banquillo del combinado azteca estará el estratega argentino Antonio Mohamed, avalado por sus recientes títulos en el balompié mexicano y continental. El cuerpo técnico estructuró una nómina de 24 futbolistas procedentes de diez clubes distintos, destacando la inclusión de cinco elementos con experiencia en la pasada Copa del Mundo, entre ellos Carlos Acevedo, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Erik Lira y Willer Ditta.

La generación de juego y la contundencia de la Liga MX descansarán en futbolistas de alto nivel competitivo como Salomón Rondón, Juan Brunetta, José Paradela, Carlos Rodríguez y Fernando Gorriarán. La mezcla entre solidez en retaguardia y dinamismo en el medio campo busca contrarrestar el ritmo físico que suele imponer el representativo de la liga vecina.

La MLS no se queda atrás

Por la escuadra de la MLS, el entrenador británico Dean Smith estará al mando de un grupo integrado por 29 jugadores provenientes de 21 franquicias. El plantel local reúne a grandes figuras internacionales, entre las que destacan el atacante surcoreano Son Heung-Min, el referente alemán Thomas Müller, el artillero croata Petar Musa y el experimentado zaguero estadounidense Tim Ream.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Con nóminas repletas de jerarquía y variantes tácticas de primer nivel, Charlotte se convierte en el epicentro del futbol norteamericano. Ambos representativos saltarán al terreno de juego con el firme objetivo de afianzar la calidad de sus respectivos torneos en un enfrentamiento caracterizado por la intensidad, el despliegue técnico y la búsqueda constante del arco rival.