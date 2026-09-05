Leagues Cup: ¿a qué hora y por dónde ver la final y el juego por el tercer lugar?

Llegó el fin de la Leagues Cup, y con ello, una sorpresa gratificante para el balompié mexicano, y es que los 4 mejores en esta ocasión son equipos de la Liga MX. Por un lado, abrirán el telón León y América en Houston, Texas, mientras que Rayados y Toluca cerrarán las actividades con la tan ansiada final.

¿Premio de consolación?

América llegará al duelo por el tercer lugar con la misión de recuperarse después de quedar fuera de la Final ante Monterrey en una dramática definición por penales.

Las Águilas habían logrado mantener el empate durante los 90 minutos, pero no pudieron concretar su pase al partido por el título. A pesar del golpe, el cuadro azulcrema mantiene buenos números recientes y buscará cerrar su participación internacional con una victoria .

'La Fiera' quiere el último premio

León, por su parte, buscará despedirse de la Leagues Cup con un resultado que todavía tiene un premio importante.

La Fiera cayó ante Toluca en semifinales y ahora necesita imponerse al América para asegurar una mejor posición dentro del certamen. Los Esmeraldas han mostrado capacidad ofensiva durante sus últimas presentaciones y tratarán de aprovechar cualquier espacio que deje el conjunto capitalino.

Un duelo con sabor a revancha y mucho en juego

La expectativa apunta a un encuentro abierto y con oportunidades en ambas porterías. América intentará imponer su jerarquía y posesión de balón, mientras que León apostará por transiciones rápidas y mayor contundencia en ataque. Al tratarse del partido por el tercer lugar, ambos conjuntos buscarán despedirse de la competencia con una actuación positiva y evitar que la eliminación en semifinales marque por completo su participación.

Los Diablos buscan un trofeo más

Toluca llegará a la Gran Final como uno de los equipos más sólidos del torneo y con la intención de coronar su buen momento con el título.

Los Diablos Rojos consiguieron su boleto después de superar al León en semifinales y han mostrado regularidad tanto en defensa como al momento de atacar , convirtiéndose en uno de los conjuntos más difíciles de enfrentar durante esta edición.

Rayados busca demostrar

Monterrey alcanzó el partido definitivo después de superar una complicada semifinal frente al América. Rayados consiguió mantenerse con vida durante un duelo de alta exigencia y posteriormente aseguró su clasificación en la definición desde el punto penal.

El cuadro regiomontano llega con un plantel experimentado y acostumbrado a disputar partidos importantes, una característica que podría ser determinante en la Final.

¿A qué hora y por dónde ver los juegos?

León vs América

Día: 6 de septiembre

6 de septiembre Hora: 16:00

16:00 Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV+

Toluca vs Rayados