Leagues Cup: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este 25 de agosto? Cuartos de final

La Leagues Cup 2026 entra en su segundo día de cuartos de final con dos cruces de alto voltaje entre Liga MX y MLS: Club América vs Columbus Crew en Dignity Health Sports Park, en Carson, California, y Toluca FC vs Austin FC en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey. Son los últimos dos boletos a semifinales en un torneo que reunió 54 partidos en la Fase Uno y que clasificó a los cuatro mejores clubes de cada liga.

Las Águilas han dado un gran despliegue

América llega como segundo mejor equipo de la tabla de Liga MX en la Leagues Cup, con 7 puntos, 2 victorias, 1 empate y diferencia de +4 (7 goles a favor, 3 en contra). En la Fase Uno venció 3-1 a San Diego FC y 3-1 a Portland Timbers, y avanzó tras un 1-1 ante Austin FC que se resolvió en penales a favor de los estadounidenses, pero dejó a las Águilas con el punto suficiente para meterse entre los cuatro primeros.

Columbus Crew, tercer clasificado de la MLS, llega con 8 puntos, producto de tres triunfos y un empate con victoria en penales, 6 goles a favor y 3 en contra. En la Fase Uno derrotó 3-1 a Atlas, 2-1 a Pachuca y se impuso en tanda de penales ante Pumas tras el 1-1 en tiempo regular, consolidando una campaña sólida y con capacidad para competir ante rivales mexicanos de distintos perfiles.

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El otro cruce enfrenta a Toluca FC, tercer mejor de Liga MX, contra Austin FC, segundo de la MLS. Toluca sumó 6 puntos con dos victorias y una derrota, 6 goles a favor y 2 en contra, con un 3-0 sobre Seattle Sounders, un 0-1 ante LAFC y un 3-1 frente a FC Dallas que le aseguró su lugar en cuartos.

Austin FC, por su parte, fue el segundo mejor equipo de la tabla MLS con 8 puntos, 6 goles a favor y apenas 1 en contra. Construyó su clasificación con un 2-0 sobre Tijuana, un 3-0 ante Puebla y un empate 1-1 frente a América que ganó en penales, mostrando solidez defensiva y un ataque eficiente en transición.

¿A qué hora y por donde ver los partidos?

Con América y Toluca como estandartes de Liga MX y Columbus y Austin como representantes de la parte alta de la MLS, la jornada del 26 de agosto perfila dos duelos de estilos contrastantes: la posesión y jerarquía de los clubes mexicanos frente a la intensidad y presión alta de los estadounidenses convierten cada detalle táctico en decisivo rumbo a semifinales.

América vs Columbus Crew (Dignity Health Sports Park)

Horario: 20:45

20:45 Transmisión: Apple TV, Imagen Televisión

Toluca vs Austin FC (Sports Illustrated Stadium)