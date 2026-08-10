Leagues Cup: ¿A qué hora y por dónde ver todos los partidos de la Jornada 3? Martes 11 de agosto

La decisiva jornada de la Leagues Cup abre fuego en el Bank of America Stadium con el picante choque entre Charlotte FC y Pachuca. El conjunto estadounidense llega envalentonado tras superar 2-0 a Atlas en su anterior compromiso, exhibiendo un despliegue defensivo impecable. Por su parte, los Tuzos buscan redención urgente luego de caer 2-1 frente a Columbus Crew en un duelo donde sufrieron la expulsión de Sergio Barreto por doble amarilla al minuto 74.

En el ScottsMiracle-Gro Field, Columbus Crew recibe a los Pumas de la UNAM en un duelo de contraste absoluto dentro de la tabla. El cuadro de Ohio defenderá su invicto impulsado por el valioso triunfo 2-1 cosechado ante Pachuca en su feudo. En la otra acera, el conjunto universitario aterriza urgido de unidades y efectividad ofensiva tras tropezar 2-0 contra FC Cincinnati en el TQL Stadium durante la fecha previa.

Capítulos de alta tensión se avecinan

El propio TQL Stadium albergará el vibrante combate entre FC Cincinnati y Atlas, dos escuadras con dinámicas diametralmente opuestas. La franquicia de Ohio pretende consolidar su dominio tras doblegar con solvencia 2-0 a Pumas en la jornada pasada. En contraparte, la escuadra rojinegra intenta recomponer sus líneas y sumar puntos de clasificación vitales después de sucumbir 2-0 en su visita frente a Charlotte FC.

Sobre la hierba del Allianz Field, Minnesota United mide fuerzas ante un alicaído Atlante FC en búsqueda de la cima. Los locales intentarán capitalizar su dinamismo tras empatar 0-0 ante Tigres UANL y ceder 4-2 en la dramática tanda de penaltis. Mientras tanto, los Potros de Hierro llegan sumergidos en severas dudas tácticas tras haber sido vapuleados 4-0 por Real Salt Lake en territorio utahiano durante su choque reciente.

La emoción continúa en el America First Field con el candente cruce entre Real Salt Lake y FC Juárez. La escuadra de Utah pretende prolongar su momento idílico tras golear contundentemente 4-0 a Atlante con autoridad. Sin embargo, los Bravos fronterizos prometen dar dura batalla tras dar la gran sorpresa e imponerse 3-1 a domicilio sobre los Vancouver Whitecaps, mostrando una contundencia implacable.

El cierre estelar de la velada se vivirá en el Estadio Universitario, donde Tigres UANL hará historia al recibir a Vancouver Whitecaps en suelo mexicano. Los felinos norteños arriban motivados tras igualar 0-0 con Minnesota United y rescatar dos puntos al imponerse 4-2 en penaltis. Los canadienses, en cambio, llegan urgidos de una victoria heroica tras la dolorosa caída 3-1 sufrida ante Juárez en el BC Place.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

Columbus Crew vs Pumas UNAM (ScottsMiracle-Gro Field)

Horario: 17:30

Transmisión: Apple TV

Charlotte FC vs Pachuca (Bank of America Stadium)

Horario: 17:30

Transmisión: Apple TV

FC Cincinatti vs Atlas (TQL Stadium)

Horario: 18:00

Transmisión: Apple TV

Minnesota United vs Atlante (Allianz Field)

Horario: 18:30

Transmisión: Apple TV

Real Salt Lake vs FC Juárez (America First Field)

Horario: 19:30

Transmisión: Apple TV

Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps (Estadio Universitario de la UANL)