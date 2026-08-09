Leagues Cup: Cruz Azul mantiene el paso perfecto tras superar 2-1 a New York City FC en la J2

Cruz Azul superó 2-1 a New York City FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, durante la Jornada 2 del Grupo A en la Leagues Cup 2026. La Máquina llegó inspirada tras debutar con victoria por la mínima ante Philadelphia Union en Subaru Park, mientras que el conjunto neoyorquino se presentó urgido de sumar unidades en el certamen para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Toma y daca por parte de ambas escuadras

Desde el silbatazo inicial, el estratega Joel Huiqui planteó un dinámico esquema 3-4-3 con Kevin Mier en el arco y la conducción de José Paradela. La escuadra cementera impuso condiciones, inquietando la meta de Matt Freese mediante un disparo lejano de Paradela al minuto 14 y una aproximación de Jesús Orozco al 32', ante un cuadro estadounidense que respondía con chispazos aislados proyectados por Nicolás Fernández Mercau.

La insistencia mexicana rindió frutos al minuto 35 en una maniobra donde Erik Lira recuperó el balón y asistió a Agustín Palavecino, quien sacó un zurdazo raso pegado al poste para marcar el 1-0. El tanto desordenó a la zaga neoyorquina, derivando en amonestaciones consecutivas para el arquero Freese y el defensor Nico Cavallo tras recurrir a infracciones desesperadas.

Sin embargo, cuando la primera mitad agonizaba, New York City reaccionó al minuto 45+1' a través de la pelota parada. Fernández Mercau ejecutó un tiro libre milimétrico al área, donde el delantero Max Murray se anticipó a la marca de Gonzalo Piovi y conectó un certero frentazo al ángulo para decretar el empate 1-1 antes del descanso.

La Máquina resuelve y se lleva el marcador

El segundo tiempo arrancó con un trámite de constante fricción en la mitad del campo, registrando amonestaciones para Tayvon Gray y Piovi. El técnico Pascal Jansen buscó modificar la dinámica al 58' enviando al terreno a Kevin O'Toole, Malachi Jones y Mitja Ilenič; no obstante, la zaga encabezada por Willer Ditta logró contener los desbordes por las bandas.

La anotación decisiva llegó al minuto 78, cuando José Paradela capturó un esférico suelto en el área y definió con potencia para firmar el 2-1 definitivo. Huiqui amarró el triunfo dando ingreso a Nicolás Ibáñez, Luka Romero y Cristian Jiménez en los minutos finales, sellando un valioso resultado que consolida el paso perfecto celeste en la competición.