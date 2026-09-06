Leagues Cup: Diber Cambindo liquida al América y otorga a León el boleto a la Concachampions

El Shell Energy Stadium de Houston, Texas, albergó el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 entre León y América. La Fiera de Javier Gandolfi buscaba amarrar su boleto a la Concacaf Champions Cup 2027 tras caer 0-2 en semifinales ante Toluca. Enfrente, las Águilas de Guillermo Almada arribaron tras perder 5-4 en penaltis con Monterrey luego de empatar 2-2 en el tiempo regular.

Primer Tiempo

El arranque presentó un intenso duelo táctico con Fernando Tapia defendiendo el arco azulcrema y un ataque comandado por Alejandro Cárdenas y Raphael Veiga. Sin embargo, la zaga esmeralda, bien estructurada por Paul Bellón y Juan José Guevara, contuvo los embates iniciales de los capitalinos, protegiendo con solvencia la portería de Óscar García.

La batalla se concentró en el mediocampo con constante roce físico. Alan Cervantes vio la tarjeta amarilla al minuto 24 por América, mientras José Rodríguez fue amonestado al 30’ tras cortar un avance peligroso. Pese al dominio de balón de las Águilas en la recta inicial, la falta de contundencia decretó el 0-0 al descanso (45+2’).

Segundo Tiempo

Para el complemento, llegaron los ajustes: Erick Sánchez ingresó por Edwin Cerrillo en América, mientras Salvador Reyes e Ismael Díaz entraron por León. La intensidad creció con amonestaciones para Reyes y Cristian Borja. Almada mandó a Henry Martín al 59’, pero la defensiva leonesa aguantó bien hasta que Gandolfi ingresó a Juan Pablo Domínguez.

El momento cúspide aconteció al minuto 80. Tras una rápida transición orquestada por José Alvarado, Diber Cambindo definió con potencia dentro del área para vencer a Tapia. Aunque la jugada requirió revisión del VAR por una estrecha posición, el gol fue ratificado para sellar el 1-0 esmeralda.

América volcó sus líneas en la compensación, registrando amonestaciones para Ramón Juárez, Brian Rodríguez y Erick Sánchez. León resistió hasta el silbatazo al 90+6’, conquistando el tercer puesto y el último pase a la Concacaf Champions Cup 2027