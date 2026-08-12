Leagues Cup: Miguel Herrera recibe dos juegos de suspensión tras su expulsión con Atlante

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup confirmó la sanción de dos partidos de suspensión para Miguel Herrera, director técnico del Atlante. La medida fue impuesta tras determinarse una violación al Artículo 4.2.C del reglamento de competencia, debido al uso de lenguaje y acciones ofensivas o abusivas hacia el cuerpo arbitral durante la fase de grupos.

Las declaraciones del 'Piojo' lo metieron en problemas

El incidente ocurrió en el minuto 21 del encuentro frente a Real Salt Lake, cuando la árbitra Lizzet García expulsó al estratega por reclamos continuos. Tras ver la tarjeta roja, Herrera confrontó al cuarto oficial, Daniel Quintero, recriminando su decisión con la frase “¿por qué?”, antes de retirarse lanzando la advertencia “vas a ver” en la zona técnica.

Esta expulsión se sumó a las declaraciones en las que Herrera tildó a los arbitrajes del certamen de “tendenciosos”, criticando el uso del VAR y el formato del torneo binacional. El técnico sostuvo que las decisiones arbitrales perjudican a los clubes mexicanos, un malestar compartido por otros estrategas durante el desarrollo del campeonato.

De la victoria al rotundo fracaso

El andar del Atlante en la competencia inició con una victoria por 1-0 sobre Vancouver Whitecaps, pero se desmoronó tras caer goleado 4-0 ante Real Salt Lake. En ese segundo duelo, la pronta salida de Herrera desarticuló tácticamente a los Potros de Hierro, dejando al equipo sin su líder en la banca en un momento crítico.

Ya sin Herrera en el banquillo y con Álvaro Galindo como auxiliar, Atlante enfrentó a Minnesota United con la obligación de ganar para avanzar. Aunque los azulgranas se adelantaron con un autogol de Devin Padelford, la escuadra estadounidense remontó en el complemento para imponerse 3-1, decretando la eliminación oficial del conjunto mexicano.

De esta manera, Herrera cumplió el primer duelo de su castigo ante Minnesota United. La eliminación del Atlante obliga al entrenador a cumplir el partido pendiente de suspensión en la próxima edición de la Leagues Cup o en su siguiente participación dentro de un torneo oficial de la Concacaf.