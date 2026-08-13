Leagues Cup: ¿Qué equipos mexicanos siguen vivos en el torneo? Aquí te contamos

La primera fase de la Leagues Cup 2026 entra en su momento definitivo y el panorama para los representantes de la Liga MX comienza a reducirse considerablemente.

De los 18 clubes mexicanos que iniciaron el torneo, solamente un pequeño grupo mantiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final, mientras que varios equipos importantes ya quedaron fuera de competencia.

Equipos con un lugar asegurado

Uno de los equipos que no tendrá que preocuparse por cálculos es León, que protagonizó una primera fase perfecta. La Fiera ganó sus tres compromisos, llegó a nueve puntos y aseguró su clasificación después de derrotar 3-2 al Inter Miami en su último encuentro. Con esto, se convirtió en el primer representante de la Liga MX con boleto garantizado.

A León se sumó posteriormente Toluca, los Diablos derrotaron al FC Dallas en su último compromiso de la fase inicial y aseguraron matemáticamente su presencia entre los cuatro mejores clubes mexicanos, por lo que también estarán en la siguiente ronda de la competencia.

Boleto pendiente

Dos de los equipos que todavía pueden avanzar son América y Cruz Azul, quienes llegaron a su tercer encuentro con seis unidades producto de dos victorias en tiempo reglamentario. Debido al sistema de competencia, un tercer triunfo les permitiría llegar a nueve puntos y colocarse en una posición prácticamente inalcanzable para varios de sus perseguidores.

América tiene pendiente su compromiso frente a Austin FC, mientras que Cruz Azul deberá cerrar su participación en la fase inicial contra el Chicago Fire. Por ello, ambos conjuntos tienen la ventaja de depender principalmente de sus propios resultados y no únicamente de combinaciones externas.

Los que dependen de otros resultados

Otro equipo que todavía mantiene posibilidades es Monterrey. Rayados terminó su participación con seis puntos después de vencer 2-1 a Nashville, pero ahora debe esperar lo que suceda con los clubes que todavía tienen partidos pendientes.

La situación demuestra lo cerrada que ha resultado la clasificación mexicana. FC Juárez y Tigres también llegaron a seis unidades, aunque diferentes resultados y criterios de desempate complicaron considerablemente sus opciones. Tigres quedó eliminado pese a alcanzar esa cifra, mientras que Bravos necesitaba una combinación favorable para permanecer dentro de los cuatro mejores.

Los eliminados

La otra cara de la moneda la presentan varios representantes de la Liga MX que ya no tienen posibilidades de continuar. Chivas, Pumas, Pachuca, Atlas, Atlante, Tijuana, Santos Laguna, Necaxa, Atlético de San Luis, Querétaro y Puebla forman parte de los equipos que quedaron fuera de la pelea por los cuartos de final.

De esta manera, el cierre de la primera fase será determinante para terminar de definir los cuatro representantes mexicanos. Por ahora, León y Toluca ya cuentan con boleto asegurado, mientras América, Cruz Azul y Monterrey se mantienen como los principales equipos involucrados en la batalla por los lugares restantes.