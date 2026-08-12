Leagues Cup: '¿Tiene que ganar la MLS a fuerza?', la frase que le costó la roja a Diego Lainez

La incertidumbre sobre la expulsión de Diego Lainez en la Leagues Cup terminó tras revelarse el reclamo que le costó la tarjeta roja ante el Vancouver Whitecaps. Ocurrió al minuto 88 del duelo disputado en el Estadio Universitario, cuando el atacante de los Tigres encaró al árbitro salvadoreño Iván Barton tras una polémica jugada. El mexicano le espetó directamente: “¿Tiene que ganar la MLS a fuerza o qué? No puede ser que no lo veas”.

Lainez alzó la voz desde días atrás

El fuerte incidente derivó de una evidente falta no cobrada dentro del área sobre Fernando Gorriarán, lo que provocó la furia universitaria. Lainez continuó la discusión a pocos metros del juez central. Barton amagó inicialmente con mostrarle la tarjeta amarilla para apaciguar el reclamo, pero el futbolista lo desafió al gritarle “Sácala”, provocando que el colegiado decidiera cambiar de opinión y mostrarle la roja directa.

Esta controversia no surgió de la nada, pues venía acompañada de una tensión previa muy marcada. Días antes del partido, el propio Lainez criticó públicamente la competencia al afirmar que los clubes de la Liga MX sufren una severa desventaja ante los de la MLS por la logística de los viajes continuos. Su airado reclamo en la cancha fue el detonante final de esa inconformidad acumulada.

El caos reinante no se detuvo ahí, ya que en el tiempo agregado el portero Nahuel Guzmán también fue expulsado tras empujar al mismo silbante salvadoreño. Pese a quedar mermados con nueve futbolistas en el terreno de juego, los felinos lograron imponerse 5-4 en la tanda de penaltis tras la igualdad 1-1 en tiempo reglamentario.

¿Tigres ha quedado fuera de la Leagues Cup?

Aun consiguiendo la victoria en penales, el panorama deportivo para Tigres quedó completamente comprometido en este certamen internacional. La falta de triunfos en tiempo regular y los criterios de desempate sepultaron sus aspiraciones clasificatorias. El severo descalabro disciplinario terminó por empañar la actuación del equipo, dejando un amargo trago en la afición regiomontana.

Para Diego Lainez, el futuro inmediato exige afrontar la suspensión correspondiente que determine la comisión disciplinaria de la Concacaf. Con la eliminación decretada, el joven extremo enfocaría nuevamente sus energías en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, asumiendo la urgente tarea de templar su carácter para convertirse en la figura determinante que Tigres requiere.