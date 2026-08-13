Leagues Cup: Toluca no jugará sus cuartos en la Bombonera y Mohamed explota por la localía

Toluca descartó de manera definitiva albergar los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 en el suelo del Estadio Nemesio Diez, debido al reglamento de la competencia que traslada la fase de eliminación directa hacia territorio estadounidense.

A pesar de la importante ventaja operativa de disputar sus compromisos de la primera fase en el "Infierno", la escuadra mexiquense deberá emprender el viaje a Estados Unidos para afrontar la siguiente instancia de la competencia binacional.

Esta situación reavivó la postura crítica manifestada por el director técnico escarlata, Antonio Mohamed, respecto a las desigualdades del certamen:

“Tendría que haber un ranking y los mejores clasificados tendrían que jugar en un lugar... para que sea justo”, señaló el estratega argentino, insistiendo en que la logística y los criterios de localía deberían otorgar mejores garantías deportivas a las instituciones con destacado rendimiento dentro de la Concacaf.

¿Cómo obtuvo Toluca su boleto a la siguiente ronda?

El conjunto mexiquense selló su clasificación a los cuartos de final tras superar con contundencia por 3-1 al FC Dallas sobre la superficie del Nemesio Diez. Los Diablos Rojos desplegaron efectividad en el marcador mediante las anotaciones de Alexis Vega, Federico Viñas y Érick Gutiérrez, recuperando el rumbo luego del tropiezo sufrido frente a Los Angeles FC.

Toluca cerró la fase inicial acumulando seis puntos, producto de sus triunfos sobre Seattle Sounders y la escuadra texana. La sólida versión del equipo dirigido por el “Turco” Mohamed ratifica sus aspiraciones al título internacional, aunque ahora deberán sostener ese nivel competitivo sin el respaldo directo de su afición en el Estado de México.