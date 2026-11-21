La celebración de Boca Juniors por el título de la Copa Sudamericana 2026 se vio interrumpida por un susto en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Luego del triunfo 2-0 sobre Atlético Mineiro, el capitán Leandro Paredes se acercó a las cámaras para hablar sobre la consagración.

El mediocampista argentino respondía las preguntas del periodista Marcelo Benedetto, de DSports, cuando se desvaneció en plena transmisión. El reportero intentó sostenerlo antes de que cayera al piso y la señal volvió a mostrar los festejos en la cancha.

Paredes recibió atención médica de inmediato. Según informó DSports, el futbolista se recuperó en cuestión de segundos, se puso de pie y regresó caminando al vestuario.

Paredes ya había pedido el cambio en la final

El capitán de Boca pidió salir al minuto 58 y fue reemplazado por Tomás Belmonte. Una vez en la banca, sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia lo abanicaron con sus camisetas y le aplicaron hielo.

El técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, explicó que Paredes ya se sentía cansado al cierre del primer tiempo. Aunque mejoró durante el descanso, en los primeros minutos del complemento volvió a tener dificultades para desplazarse y pidió el cambio.

La final se jugó con una temperatura cercana a los 30 grados y una humedad de alrededor del 80 por ciento. DSports atribuyó el desmayo a una baja de presión en medio del calor de Barranquilla. Hasta el cierre de esta nota, Boca Juniors no había difundido un parte médico sobre el episodio.