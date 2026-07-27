Lenta, la construcción de vivienda en Durango durante el primer semestre de 2026: Canadevi

La actividad económica en el sector de la vivienda se mantuvo sin avances durante el primer semestre del año, por lo que el sector espera que en este segundo semestre se pueda reactivar, informó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Juan Manuel Ayala Mercado.

Expuso que en Durango principalmente se requiere vivienda económica, para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que la vivienda de interés social es la de mayor demanda.

“Lo que pasa es que ahorita Durango tiene un 80 por ciento del mercado, está en el tema de uno a dos salarios. Ahorita con lo que se hace de la vivienda de Bienestar, va a haber un boom para el tema de la vivienda para trabajadores del segmento. Sin embargo, los segmentos posteriores sí ha habido ahorita un movimiento diríamos, un poco lento. Por lo general, del segundo trimestre del año hacia el final es cuando cierras con mejores números. Esperamos que se mejore”, indicó.