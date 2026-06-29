Lesiones, principal delito cometido por menores en Durango, hasta mayo del 2026

Durante los primeros cinco meses de 2026, el Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes de Durango registró 43 causas penales, exhibiendo un panorama delictivo donde las lesiones y los delitos contra el patrimonio concentran la mayor parte de la carga institucional.

La estadística de delitos registrados que involucran a menores de edad, muestra que las lesiones encabezan la incidencia con 15 registros, posicionándose como el ilícito de mayor recurrencia en este sector.

En cuanto a los delitos patrimoniales, el robo y los daños a la propiedad presentaron una incidencia idéntica, con cinco casos cada uno, lo que suma una décima parte de la carga de trabajo en este periodo.

El Tribunal concentró también cuatro casos de violencia familiar, así como tres denuncias por violación y tres más por abuso sexual. Asimismo, se contabilizaron tres homicidios, dos casos de discriminación, dos detenciones por portación de armas y un ilícito tipificado como fraude.

Ante este escenario, el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes (SJPA) recibió el inicio de 44 procesos, de los cuales 31 adolescentes fueron vinculados formalmente a proceso. Como parte de la justicia restaurativa, la institución aplicó 35 acuerdos reparatorios y 23 suspensiones condicionales del proceso, logrando resolver la situación jurídica mediante estas alternativas, mientras que solo cuatro menores han recibido una sentencia condenatoria.

A la par, el Tribunal celebró un total de 293 audiencias, de las cuales 213 estuvieron enfocadas directamente en procesos adolescentes, mientras que el resto se distribuyó entre etapas de ejecución, competencias auxiliares y segunda instancia.

En el mismo lapso, el organismo ingresó 170 expedientes en primera instancia y mantuvo un esfuerzo de colaboración institucional al brindar 116 servicios de apoyo al Centro de Justicia para la Mujer y al CJNNA, además de iniciar seis expedientes de protección integral.