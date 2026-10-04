Leslie y Julio celebraron los dos años de su pequeño César

Con una celebración llena de color, alegría y mucha diversión, César festejó sus primeros dos años de vida rodeado del cariño de sus papás, Leslie Medrano y Julio Torres, así como de familiares y amigos que se dieron cita para acompañarlo en esta fecha tan especial.

El pequeño disfrutó de una fiesta temática inspirada en "Bob Esponja", uno de sus personajes favoritos, el cual se convirtió en el gran protagonista de la celebración. Desde la decoración hasta los detalles de la reunión, todo estuvo cuidadosamente pensado para seguir el divertido ambiente marino de Fondo de Bikini, creando un escenario perfecto para que César disfrutara al máximo.

La temática también estuvo presente en la piñata y el pastel, el cual se llevó una mención especial, pues además de tener un diseño acorde con la celebración, fue preparado en versión “baby friendly”, para que César y los pequeños invitados pudieran disfrutarlo.

Entre sonrisas, juegos, fotografías y buenos deseos, la familia celebró los dos años de César, quien convirtió su cumpleaños en una jornada llena de momentos especiales, que sin duda recordarán con gran cariño.

¡FELICIDADES!