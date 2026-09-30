'Ley antimemes' avanza en el Senado tras acalorado debate; pasa a Diputados

Tras un acalorado debate y con el voto en contra de la oposición y del senador del PVEM Armando Melgar, el Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra la reforma la Ley Federal de Protección Industrial, conocida como “Ley antimemes”.

La mayoría oficialista impulsó una reserva con la intención de matizar el artículo 403 bis y establecer de forma específica el tema del dolo. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar trámite legislativo.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó cualquier intento de censura y subrayó que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa”.

El también morenista Cuauhtémoc Ochoa afirmó que “aquí nadie va a ir a la cárcel, nadie por hacer un meme. Para que haya delito se necesitan tres cosas, escala comercial, hacer pasar algo como oficial para engañar y la intención de cometer un fraude. La famosa 'Ley antimemes' no existe, es producto de la gran imaginación de la oposición”, apuntó.

PRI, PAN y MC rechazan dictamen

PRI, PAN y MC anunciaron su rechazo al dictamen y advirtieron que la redacción podría generar riesgos para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que usan imágenes oficiales con fines satíricos o de crítica política.

La senadora panista Lilly Téllez pidió una “moción de ilustración”, por lo que se transmitió en las pantallas del salón de sesiones una fracción de la parodia de la película alemana “El Hundimiento”, donde aparece el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el papel de Adolfo Hitler, regañando a los gobernadores y funcionarios más cercanos a él.

“Que bien los retrata la sátira cuando los pinta como lo que son: corruptos, ineptos, torpes como ustedes solos. Pero lo peor es su asociación con los delincuentes, su asociación con los cárteles. Veo que ahora se salió corriendo otra vez el narcosenador (Enrique) Inzunza y tampoco está el narcosenador Adán Augusto López.

“No debemos olvidar que estos narcosenadores son quienes hicieron las leyes. También el narcosenador aquel, el Chango Barato. Estos son los narcopolíticos que hacen las leyes para castigar a aquel que critique en una parodia, en un meme, en una caricatura a los morenarcos”, se burló.

En respuesta, el senador de Movimiento de Regeneración Nacional, Gerardo Fernández Noroña, dijo que espera que “los paniaguados conserven su rancio sentido del humor en las elecciones de 2027, cuando serán evidenciados en su mínima expresión.

Agregó que los panistas son hipócritas porque ellos son los seguidores de Hitler y recordó cuando el expresidente Felipe Calderon “presionó a los dueños de MVS para que Carmen Aristegui saliera del aire”.

Encontronazo entre Lilly Téllez y Ruth González Silva

Durante el debate, se registró un encontronazo entre las senadoras Lilly Téllez y Ruth González Silva, quien pidió a la panista respeto a la figura de su esposo y gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues momentos antes se había exhibido su cara en las pantallas del recinto, como parte de una parodia.

La senadora del Partido Accioón Nacional respondió acusando a la legisladora del Partido Verde Ecologista de México y al mandatario estatal de estar vinculados al crimen organizado.

“Senadora, usted no me viene a amenazar, usted no tiene por qué venir aquí al Senado a amenazarme. Sus amenazas son particularmente serias, porque usted y su esposo están asociados con cárteles en su estado y por eso,se lo repito, son particularmente serias.

“Usted está ahí sentada con esa sonrisita, porque sabe que usted y su esposo tienen el apoyo de cárteles muy violentos, muy ricos y usted tiene la desvergüenza de venir a amenazar con el apoyo de los cárteles que asesinan. Así que tenga usted cuidado, tenga usted cuidado, no sea cínica. México sabe que usted y su marido son unos corruptazos”.

Minutos después, González Silva pidió la palabra para anunciar que presentará una denuncia penal contra Téllez por amenazas.

“Solamente quiero que quede asentado en el Diario de los Debates, que, además de ser violentada, fui señalada y amenazada, y que en ningún momento hubo una amenaza por mi parte para otra persona. Fui muy respetuosa. Pedí respeto para mi familia, pedí respeto para un ejecutivo estatal, y por supuesto que haré la denuncia correspondiente.

Alejandra Barrales acusa censura disfrazada de defensa de derechos de autor

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales denunció que ley es censura disfrazada de defensa de los derechos de autor.

“Hemos señalado que, una vez más, vemos al gobierno y su mayoría legislativa actuando bajo este modus operandi. Plantear una causa noble, como lo es sin duda el combate a la piratería, para que, en el camino de esta propuesta, de esta reforma, puedan seguir haciéndose del control, en esta ocasión de la libertad de expresión. Y en Movimiento Ciudadano, desde que conocimos el contenido de esta reforma, señalamos el artículo 403 bis de esta propuesta, de la ley de propiedad industrial. Advertimos que justamente esta tendría riesgos, porque implica en su redacción poner en riesgo la libertad de expresión.

“Hemos dicho claramente no. Hemos manifestado nuestro firme rechazo a que se castigue hasta con cinco años de prisión y con multas de hasta un millón de pesos a quienes utilicen la gráfica institucional de los gobiernos con propósito de crítica, de parodia y de todas estas figuras que hoy conocemos a través de las redes”.

Dijo que en México, actualmente se genera una clara disputa por el control del discurso y de lo que se dice en las redes sociales y en el espacio digital. “En realidad, lo que quiere la mayoría, lo que quiere concretamente Morena, es hacerse del control de lo que se dice, de lo que se comenta, de lo que se ve y de lo que se escucha en línea”, acusó.

"Criminalizan crítica política": Manuel Añorve

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, denunció la criminalización de la critica política con esta iniciativa y señaló que la pregunta fundamental es muy sencilla:

“¿Quién va a decidir cuándo una parodia, deja de ser parodia y se convirtió en un intento de engañar? ¿Quién determinará cuándo una caricatura política, un video de crítica o una pieza satírica cruzó esa línea?

En materia penal no puede haber zonas grises, mucho menos cuando están en juego la libertad de expresión, la libertad de prensa y nuestra democracia”, enfatizó.

Por el PAN, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo recalcó que este proyecto pretende imponer de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien utilice y reproduzca e imite o incorpore la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial perteneciente a instituciones públicas.

“Se nos dirá de ahora en adelante qué conducta deberá realizarse a escala comercial y con la finalidad de inducir al error o al engaño. Sin embargo, estas expresiones no son suficientes para eliminar el riesgo de una aplicación arbitraria. El tipo penal emplea conceptos amplios, como identidad gráfica. Imitar cualquier otro signo oficial y escala comercial, pero no excluye expresamente la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes, el trabajo periodístico, la creación artística, la investigación académica o las expresiones de interés público.

“Cuando la libertad de una persona puede depender de la interpretación de una autoridad investigadora, no estamos ante una garantía suficiente. En materia penal, debe de respetarse estrictamente el principio de exactividad. Las conductas prohibidas tienen que estar definidas en absoluta claridad, especialmente cuando se pretende imponer una pena de hasta siete años de prisión. No basta con que quienes impulsan la reforma aseguren que únicamente se perseguirá el fraude. Esta limitación debe aparecer claramente en la ley. Los derechos no se protegen mediante buenas intenciones, sino mediante normas precisas que impidan el abuso”, advirtió.