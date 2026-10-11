Ley Silla en Durango: ¿basta con poner un asiento? Así va su cumplimiento

Una silla junto al mostrador comienza a formar parte del paisaje en algunos comercios de Durango. Detrás de ese cambio hay una reforma laboral que reconoce el derecho al descanso, pero cuya aplicación todavía enfrenta pendientes en los centros de trabajo.

La llamada Ley Silla establece obligaciones para que las personas que trabajan de pie puedan sentarse durante su jornada. A más de un año de su entrada en vigor, las autoridades duranguenses siguen detectando empresas que no cumplen completamente.

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¿Desde cuándo se aplica la Ley Silla?

La reforma a la Ley Federal del Trabajo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024 y entró en vigor el 17 de junio de 2025.

Posteriormente, se desarrolló el periodo de adaptación de las disposiciones complementarias. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, desde el 15 de diciembre de 2025 todas las obligaciones quedaron plenamente exigibles.

La medida contempla proporcionar suficientes asientos o sillas con respaldo en los sectores de comercio, servicios y centros de trabajo similares, para realizar las funciones o descansar periódicamente. También aplica en establecimientos industriales cuando la naturaleza del trabajo lo permita.

Además, prohíbe obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada e impedirles sentarse periódicamente.

¿Cómo va su cumplimiento en Durango?

El balance local muestra que la implementación sigue en proceso. El 25 de septiembre de 2026, la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Durango, Berenice Morales de Ávila, informó que cerca de 50 centros laborales permanecían bajo revisión por no cumplir plenamente con la Ley Silla.

Las empresas observadas se encontraban corrigiendo las irregularidades detectadas durante las inspecciones. Esto significa que estaban sujetas a seguimiento, no que todas hubieran recibido una multa.

Como antecedente, en junio el subsecretario del Trabajo estatal, Miguel Bermúdez Quiñonez, reportó 240 inspecciones a centros de trabajo, visitas de capacitación a 35 empresas y procedimientos contra 10 establecimientos por incumplimiento.

Entre los sectores señalados estaban zapaterías, tiendas departamentales, establecimientos de conveniencia, autoservicios y farmacias.

Tener una silla no basta

Uno de los problemas detectados es que algunos establecimientos cuentan con asientos, pero sus empleados no pueden utilizarlos.

Bermúdez explicó que las empresas también deben evaluar dónde colocar las sillas y establecer cómo se organizarán los descansos. Estas reglas deben quedar incorporadas al reglamento interior de trabajo.

Por ello, disponer de un asiento visible es parte de la implementación, pero el derecho debe hacerse efectivo durante la jornada.

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¿Hay sanciones por incumplir?

Sí. En junio, el subsecretario estatal informó que las multas podían ir de 27 mil a 270 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Esos montos corresponden a lo reportado por el funcionario en ese momento; la sanción concreta requiere un procedimiento administrativo y la valoración de cada caso.

A nivel federal, la STPS incorporó la verificación de la Ley Silla a su programa de inspección de 2026. En Durango, la revisión continúa con un pendiente concreto: que las sillas disponibles se traduzcan en descansos que los trabajadores realmente puedan tomar.