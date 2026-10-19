Leyendas duranguenses: la historia de cinco amigos que ingresaron al Panteón de Oriente en Durango

El Panteón de Oriente es escenario de una de las leyendas más inquietantes de Durango, protagonizada por cinco amigos que decidieron demostrar su valentía mediante una apuesta que, según el relato, terminó en tragedia.

Durango cuenta con numerosas historias que han pasado de generación en generación, muchas de ellas relacionadas con sus antiguos edificios y cementerios. Entre las más conocidas destaca La apuesta, una narración situada en 1899 que combina el orgullo, el miedo y una inesperada tragedia.

La historia comienza en la Cantina Francesa del Hotel Richelieu, donde cinco amigos, identificados como Luis, Manuel, Raymundo, Javier y Rafael, acostumbraban reunirse para conversar y participar en distintas competencias.

Durante una noche de octubre, Raymundo propuso un desafío, ingresar al Panteón de Oriente a medianoche y recorrerlo completamente solo. Ninguno quiso quedar como cobarde, por lo que aceptaron participar.

¿En qué consistía la aterradora apuesta?

Los jóvenes acordaron ingresar al cementerio durante la noche de Todos los Santos. El desafío consistía en caminar hasta el extremo opuesto del camposanto, llevando una antorcha, un martillo y una estaca.

El primer participante debía clavar la estaca en el suelo, mientras que el siguiente tendría que recuperarla y regresar. La dinámica continuaría hasta completar los recorridos.

Como recompensa, establecieron diez pesos de oro para el ganador, mientras que quien abandonara el desafío tendría que pagar una penalización de cinco pesos a los demás.

Manuel fue el primero en ingresar y, aunque experimentó temor entre las sepulturas, consiguió completar el recorrido. Posteriormente, Raymundo también regresó, pero aseguró haber escuchado murmullos y rezos que provenían de la oscuridad.

Su relato incrementó considerablemente el nerviosismo del siguiente participante.

Una capa y una estaca habrían provocado la tragedia

Javier fue el tercero en ingresar al cementerio. Según la leyenda, avanzó con las manos temblorosas hasta encontrar el lugar donde debía colocar nuevamente la estaca.

Después de clavarla, intentó levantarse, pero sintió que algo sujetaba su capa y le impedía moverse. Convencido de que una presencia sobrenatural lo había atrapado, entró en pánico y presuntamente sufrió un ataque al corazón.

Ante su tardanza, los amigos enviaron a Luis para averiguar qué había sucedido. Sin embargo, al encontrar a Javier tendido en el suelo, la impresión habría sido tan grande que también sufrió un colapso cardíaco.

Preocupados por la desaparición de ambos, los participantes restantes ingresaron al cementerio acompañados por dos trabajadores del ferrocarril .

Al encontrar los cuerpos descubrieron una explicación inesperada, Javier había clavado accidentalmente su propia capa al colocar la estaca, provocando la sensación de que alguien lo sujetaba.

Una leyenda que permanece viva en Durango

Aunque no existen registros históricos que permitan confirmar esto mismo, la narración continúa formando parte de las leyendas tradicionales de Durango.

Más allá de su componente sobrenatural, La apuesta muestra cómo el miedo y la presión por demostrar valentía pueden transformar una situación aparentemente inofensiva en una experiencia aterradora.

Actualmente, el Panteón de Oriente mantiene su importancia como uno de los espacios históricos y culturales más representativos de la capital duranguense, donde relatos como este siguen transmitiéndose entre generaciones.