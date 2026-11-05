LFT: 16 o 20 de noviembre, ¿cuándo será día de descanso obligatorio?

Aunque el periodo vacacional de invierno está a la vuelta de la esquina, aún quedan algunos días de descanso tanto para estudiantes como para trabajadores de México, y en noviembre está cerca una de las conmemoraciones más significativas: la Revolución Mexicana. Sin embargo, en torno a esta fechas surgen dudas sobre cuándo será la fecha de descanso obligatorio.

En México, los trabajadores se rigen bajo la Ley Federal del Trabajo (LFT), que contiene tanto los derechos como las obligaciones de los empleados y los empleadores, para así generar un ambiente de mejor conveniencia en los espacios laborales.

Luego de que el pasado día de descanso obligatorio en México fuera el pasado mes de septiembre, en conmemoración a la Independencia de México, con la llegada de noviembre miles de mexicanos se preparan para un nuevo puente.

¿Qué dice la LFT?

Dentro de la LFT, se contempla un capítulo dedicado a los días de descanso, donde además de incluir las fechas contempladas como oficiales, se señalan las condiciones para estos días, así como la forma en que se pagan en caso de trabajarse.

En el artículo 73 de la LFT se indica que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso, y en caso de que se quebrante esto, el patrón debe pagar al trabajador, independiente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

De esta forma, aquellas personas que trabajan en uno de los descansos oficiales recibirán un triple salario por el día.

¿Será descanso el 16 o 20 de noviembre?

Aunque el día de la Revolución Mexicana es oficialmente el 20 de noviembre, algunas fechas cambian de día de descanso, según lo establecido por la LFT

En esta ocasión, el 20 de noviembre caerá en viernes; sin embargo, tal como lo indica el SMN, el descanso por esta fecha se recorre para el tercer lunes de noviembre, por lo que en esta ocasión la suspensión de labores será el lunes 16 de noviembre.

Esta suspensión de labores aplica a todos los trabajadores de México, así como a los estudiantes de todos los niveles y tanto de instituciones públicas como privados, por lo que en esta ocasión el descanso será general.

¿Hay más descansos en el año?

Si bien, algunos trabajadores no tienen un periodo extendido de vacaciones en diciembre, dentro de la LFT se contempla el 25 de diciembre como asueto original, debido a las celebraciones navideñas, por lo que aparte del 16 de noviembre los trabajadores aún tendrán un día más de descanso que esperar en el 2026.