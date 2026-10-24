LFT: ¿habrá un aumento de sueldo para el inicio del 2027? Esto es lo que sabemos

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, una de las principales dudas entre los trabajadores mexicanos es si recibirán un aumento de sueldo a partir del 1 de enero de 2027, especialmente después de que el Gobierno Federal reiterara su intención de continuar incrementando el salario mínimo.

En repetidas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido su discurso sobre los aumentos salariales anuales, una estrategia que busca garantizar mejores condiciones económicas para las familias mexicanas.

De acuerdo con medios nacionales, las negociaciones para establecer el salario mínimo de 2027 ya comenzaron, luego de que representantes del sector obrero presentaran una propuesta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

¿Cuánto aumentaría el salario mínimo en 2027?

Actualmente, el salario mínimo general en México es de 315.04 pesos diarios, equivalentes aproximadamente a 9 mil 582 pesos mensuales, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte asciende a 440.87 pesos diarios.

Para 2027, distintas estimaciones contemplan incrementos de entre el 10 y el 13 por ciento, aunque estas cifras únicamente representan proyecciones y deberán ser discutidas por las autoridades, empresarios y representantes de los trabajadores.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) será la encargada de determinar el ajuste definitivo, cuya resolución se espera para diciembre de 2026.

De aprobarse, los nuevos montos entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2027. Sin embargo, aunque se contempla un nuevo incremento, todavía no existe un porcentaje oficial ni una cantidad definitiva para el próximo año.

¿Todos los trabajadores recibirán un aumento?

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el salario mínimo debe garantizar condiciones suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

Además, establece que su revisión anual no puede resultar en un incremento inferior a la inflación observada durante el periodo correspondiente.

No obstante, esto no significa que todos los trabajadores recibirán automáticamente un aumento de sueldo. Por ahora, los trabajadores deberán esperar la resolución oficial de la Conasami para conocer cuánto aumentará el salario mínimo y qué impacto tendrá en sus ingresos durante 2027.