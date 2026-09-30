LFT: ¿Hay días de descanso obligatorio en octubre de 2026?

Con el inicio de octubre, llega también la revisión del calendario para quienes buscan organizar una salida, aprovechar un puente o simplemente tener un día adicional de descanso. Sin embargo, las fechas conmemorativas y las suspensiones escolares no siempre coinciden con los días feriados para las personas trabajadoras.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los descansos obligatorios y bajo qué condiciones aplican. En octubre existe una fecha incluida en ese listado, pero tiene una particularidad: no se descansa todos los años.

¿Hay descanso obligatorio en octubre de 2026?

Octubre de 2026 no tiene días de descanso obligatorio de aplicación general por alguna conmemoración, conforme al calendario del artículo 74 de la LFT.

Esto significa que durante el mes las actividades laborales continúan según la jornada y los descansos semanales de cada persona, salvo que su empresa otorgue días adicionales o estos estén contemplados en su contrato.

El 12 de octubre, por ejemplo, no aparece entre los feriados establecidos por la legislación laboral, por lo que su conmemoración no genera un descanso obligatorio ni un pago extraordinario por sí misma.

¿Por qué el 1 de octubre aparece en la ley?

La confusión puede surgir porque el artículo 74 sí incluye el 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Este descanso se aplicó en 2024 por el cambio de Presidencia de la República. Por lo tanto, no corresponde en 2026; el siguiente previsto bajo esa disposición será en 2030.

La reforma publicada el 30 de septiembre de 2024 trasladó este feriado del 1 de diciembre al 1 de octubre, para hacerlo coincidir con la fecha del relevo presidencial. El cambio no convirtió ese día en un descanso anual.

¿Cuándo será el próximo puente obligatorio?

Después del descanso por el 16 de septiembre, la siguiente fecha conmemorativa de descanso obligatorio será el lunes 16 de noviembre de 2026.

La LFT establece que el tercer lunes de noviembre se descansa en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, aunque la fecha histórica sea el 20 de noviembre.

Posteriormente, el último feriado del año contemplado en ese calendario será el viernes 25 de diciembre.

¿Los descansos escolares también aplican en el trabajo?

Una suspensión de clases o una sesión del Consejo Técnico Escolar no convierte automáticamente esa fecha en descanso obligatorio para madres, padres o tutores que trabajan.

Para saber si existe un beneficio adicional, conviene revisar el contrato individual, el contrato colectivo o las disposiciones de la empresa.

Asimismo, trabajar un día ordinario de octubre no genera pago triple por el solo hecho de coincidir con una conmemoración. Cuando se labora en un feriado obligatorio, el artículo 75 establece el salario correspondiente al descanso más un salario doble por el servicio prestado: en total, el equivalente a tres salarios diarios.