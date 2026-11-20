Este viernes 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, una de las fechas con más relevancia histórica en el país. Sin embargo, miles de trabajadores tuvieron actividades con normalidad, por lo que muchos comenzaron a preguntarse si laborar este día traería consigo un pago doble o triple. ¿Qué dice la ley?

En México, a lo largo del año existen múltiples fechas consideradas importantes debido a conmemoraciones de hechos históricos.

Una de estas fechas es el 20 de noviembre, cuando se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, siendo este 2026 el aniversario número 116.

Si bien, el 20 de noviembre es la día exacta del hecho, la fecha del día de descanso en conmemoración cambia cada año, pues este ocurre el tercer lunes de noviembre, que en esta ocasión fue el pasado 16.

Sin embargo, en el caso de las escuelas muchas instituciones optaron por dar a sus alumnos un descanso también este viernes 20 de noviembre, por lo que surge la duda sobre qué pasará con los trabajadores que sí laboraron hoy.

¿Qué dice la ley?

En México, tanto los empleados como los empleadores se rigen por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que comprende tanto los derechos como las obligaciones de cada una de las partes.

Dentro de la LFT existe un capítulo dedicado exclusivamente a los días de descanso, que comprende las fechas consideradas como asueto obligatorio, así como la forma en que estos días se deben pagar en caso de ser laborados.

En el artículo 73 de la LFT, se indica que “los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado”.

De esta manera, aquellas personas que tengan que trabajar durante los descansos considerados por la ley tendrán que recibir el triple del salario que reciben normalmente por el día.

¿Qué pasa si trabajo el viernes 20 de noviembre?

Si bien, la ley es clara sobre la forma en que se deben pagar los descansos trabajados, es importante saber que el viernes 20 de noviembre no forma parte de esta lista.

De acuerdo con el artículo 74, los días de descanso obligatorio son:

El 1 de enero

El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

De esta forma, aquellas personas que trabajen hoy viernes 20 de noviembre únicamente recibirán su salario regular, pues no entra dentro de los descansos por ley.