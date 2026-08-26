LFT: ¿Qué días de septiembre 2026 son descanso obligatorio en México?

Los descansos obligatorios en México son de los más esperados por los trabajadores, pues en estos días suelen aprovecharlos para realizar actividades que normalmente por su empleo no les alcanzaría para hacerlas.

Durante los meses de junio, julio y agosto, no se tuvieron días de estos , por lo que el resto de los meses se espera que se pueda presentar algo.

Es importante mencionar que esto ya está estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no se puede omitir este descanso para los empleados.

¿Qué días habrá descanso en septiembre?

Según el calendario de este organismo, durante septiembre únicamente se tiene un descanso, el cual es para el próximo miércoles 16 de septiembre.

Esta fecha es muy importante para los mexicanos, pues es el aniversario de la lucha de Independencia de México, por lo que se suelen hacer varias actividades y suspender otras.

No obstante, si llegaran a hacerte trabajar durante ese día, tendrás que reclamar un pago especial por lo que hagas.

¿Cuánto tiene que pagarme si trabajo en el feriado?

De acuerdo a los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador deberá recibir, además de su salario, un monto adicional que equivale a dos salarios diarios.

Por lo tanto, en tu nómina podrán verse reflejados tres salarios diarios.

En caso de no recibir este pago, se puede denunciar la situación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).