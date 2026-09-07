Liberan a Felipe Cabrera Sarabia en EUA; se espera sea deportado a México, según medios nacionales

"El Inge", Felipe Cabrera Sarabia, quien se encontraba en la prisión de Lompoc, California, fue liberado recientemente tras cumplir su sentencia por los cargos de tráfico de heroína.

Ya no está bajo custodia

Según SDPnoticias, el duranguense, de 56 años de edad, cumplió su condena y, por consecuencia, ya no está bajo la custodia de las autoridades penitenciarias. Así lo confirma el número de registro 550026-424, donde se detalla que dejó de estar a su cargo desde el pasado 4 de septiembre de 2026.

Se sabe que, al haber cumplido su pena, Felipe Cabrera Sarabia será entregado a México tras ser deportado.

Fue en el año 2020 cuando "El Inge" fue extraditado a Estados Unidos. Tres años después, la jueza Sharon Johnson Coleman lo sentenció a una pena de 19 años de prisión.

A tres años de su sentencia en California, Felipe Cabrera Sarabia fue liberado por buena conducta, según el registro de prisioneros, además de por haber cooperado como testigo permanente con las autoridades de Estados Unidos, detalla Milenio.

De momento, se sabe que "El Inge" se encuentra en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, desde donde se prevé que sea deportado a México y entregado a la justicia, autoridad ante la cual enfrenta diversos cargos.

Antes de su extradición en 2020, Felipe Cabrera Sarabia cumplía una condena en México tras haber sido detenido en 2011. Con su inminente deportación, se cree que su proceso o condena en territorio mexicano podría reactivarse, donde fue señalado por delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo y tráfico de drogas.

¿Quién es Felipe Cabrera Sarabia?

También es conocido bajo los apodos de "El Ingeniero" o "El Inge". Es un hombre de 56 años originario de la comunidad de Vascogil, en el municipio de Santiago Papasquiaro, y es el mayor de nueve hermanos.

Según Infobae, "El Inge" abandonó los estudios de primaria para apoyar a su familia en el campo. Tiempo después, junto a sus hermanos, comenzó a relacionarse con Ismael "El Mayo" Zambada y formaron la facción de "Los Cabrera", con presencia e influencia en Durango y Chihuahua.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo llegó a catalogar como "El Rey de la Heroína".