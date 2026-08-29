Libro reconstruye dos siglos en Durango de actividad legislativa

El Poder Legislativo de Durango cuenta con una nueva obra que documenta 200 años de actividad parlamentaria, desde los primeros años del México independiente hasta la actualidad, con un recorrido por los cambios políticos, sociales, jurídicos e institucionales que han marcado la evolución del estado.

Durante la presentación de Esbozo Histórico, el Congreso del Estado señaló que la publicación busca conservar la memoria de las distintas etapas por las que ha atravesado la institución y de los procesos que se han reflejado en debates, decretos, acuerdos y reformas.

El libro fue elaborado por Javier Guerrero y Jaime Herrera Valenzuela, quienes recuperan hechos y procesos relacionados con la actividad parlamentaria, así como la participación de distintas generaciones de legisladores en la construcción de las instituciones estatales.

La obra también aborda la transformación de la representación política y los cambios sociales y jurídicos que han acompañado al Congreso durante dos siglos.

Durante el acto, se destacó que el registro histórico permite conocer la evolución del Poder Legislativo más allá de los periodos de cada Legislatura, al conservar información que puede servir para analizar las decisiones y transformaciones que han ocurrido en Durango.

La publicación plantea así un recorrido por dos siglos de vida parlamentaria, desde sus antecedentes hasta las características actuales de la institución.