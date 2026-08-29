Durango

Poder Legislativo

Libro reconstruye dos siglos en Durango de actividad legislativa

El libro fue elaborado por Javier Guerrero y Jaime Herrera Valenzuela.

Libro reconstruye dos siglos en Durango de actividad legislativa

Libro reconstruye dos siglos en Durango de actividad legislativa

JUAN M. CÁRDENAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El Poder Legislativo de Durango cuenta con una nueva obra que documenta 200 años de actividad parlamentaria, desde los primeros años del México independiente hasta la actualidad, con un recorrido por los cambios políticos, sociales, jurídicos e institucionales que han marcado la evolución del estado.

Durante la presentación de Esbozo Histórico, el Congreso del Estado señaló que la publicación busca conservar la memoria de las distintas etapas por las que ha atravesado la institución y de los procesos que se han reflejado en debates, decretos, acuerdos y reformas.

El libro fue elaborado por Javier Guerrero y Jaime Herrera Valenzuela, quienes recuperan hechos y procesos relacionados con la actividad parlamentaria, así como la participación de distintas generaciones de legisladores en la construcción de las instituciones estatales.

La obra también aborda la transformación de la representación política y los cambios sociales y jurídicos que han acompañado al Congreso durante dos siglos.

Durante el acto, se destacó que el registro histórico permite conocer la evolución del Poder Legislativo más allá de los periodos de cada Legislatura, al conservar información que puede servir para analizar las decisiones y transformaciones que han ocurrido en Durango.


La publicación plantea así un recorrido por dos siglos de vida parlamentaria, desde sus antecedentes hasta las características actuales de la institución.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Poder Legislativo durango antiguo parlamentaria,, actividad, Poder, Legislativo

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas