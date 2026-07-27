'Liebre Li Bre' será sede de una presentación de poemarios

La escena literaria independiente de Durango tendrá una nueva cita este jueves 30 de julio con “El perro también habla”, un encuentro que reunirá la presentación de dos poemarios de la escritora Andrea Garza, “Perro Loco”, además de una conversación con autoras invitadas, una exploración sonora y un espacio de micrófono abierto para quienes deseen compartir su poesía.

Dos poemarios presentes

Durante la velada serán presentados los poemarios “Mea Culpa” y “Con el hocico partido”, obras en las que Andrea Garza utiliza la figura del animal como un recurso para abordar temas como la culpa, la memoria, la violencia, el afecto y las heridas que permanecen incluso cuando las palabras parecen insuficientes.

Aparentemente, la autora plantea una voz poética que no pretende ocultar el dolor ni ofrecer respuestas sencillas , sino explorar la manera en que las personas aprenden a convivir con aquello que las transforma.

La presentación propone un recorrido por una obra donde convergen imágenes de la vida cotidiana, elementos simbólicos y una mirada íntima sobre la experiencia humana.

Una conversación para ampliar la lectura de la obra

Como parte del programa, la autora sostendrá una conversación con Noviembre Santiago, Sofía Magallanes y Diana Brubeck, quienes compartirán distintas perspectivas sobre los poemarios y sobre la manera en que la poesía puede convertirse en una herramienta de observación, transformación y permanencia.

Más que una presentación convencional, el encuentro busca abrir un diálogo entre la escritora, las invitadas y el público, generando un espacio para reflexionar sobre los procesos creativos y las múltiples interpretaciones que puede despertar una misma obra.

¿Cuándo y dónde será?

“El perro también habla” se realizará el jueves 30 de julio, a partir de las 19:00 horas, en Liebre Li Bre, ubicado en Blas Corral 211, en el Centro Histórico de Durango.

La actividad reunirá la presentación de los poemarios Mea Culpa y Con el hocico partido, una charla con autoras invitadas, un espacio de micrófono abierto y una intervención sonora, ofreciendo una alternativa para quienes buscan acercarse a la literatura contemporánea y a la creación artística local.