Liga BBVA Expansión MX: reportan el fallecimiento de un joven jugador, ¿qué fue lo que pasó?

El futbol mexicano se encuentra de luto luego de que este viernes 4 de septiembre se reportara el fallecimiento de un joven integrante de las fuerzas básicas de Piratas FC, equipo que actualmente participa en la Liga BBVA Expansión MX.

La información sobre su edad ha presentado algunas diferencias durante las primeras horas posteriores al hecho.

¿Qué ocurrió con el joven futbolista?

De acuerdo con los primeros informes, el jugador comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció. Personal relacionado con el club habría intervenido para trasladarlo hasta las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz , ubicadas sobre la avenida Salvador Díaz Mirón, donde paramédicos intentaron brindarle atención.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que el adolescente ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad se presentaron en el lugar y la zona permaneció resguardada a la espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias.

De acuerdo con los reportes publicados durante la mañana, personal de la Fiscalía Regional de Veracruz también acudió para iniciar las investigaciones relacionadas con el caso. Por ahora, no existe una causa de muerte confirmada públicamente, por lo que cualquier versión sobre lo que provocó el deceso deberá quedar sujeta a los resultados oficiales.

Piratas atraviesa su primera temporada en la liga

El fallecimiento ocurre mientras Piratas FC disputa su primera campaña dentro de la Liga BBVA Expansión MX, competencia a la que se incorporó para la temporada 2026-2027.

La institución veracruzana ha desarrollado durante los últimos meses un proyecto que contempla no solamente al primer equipo, sino también categorías juveniles y academias destinadas a la formación de nuevos futbolistas.

Las autoridades serán las encargadas de establecer las circunstancias exactas del deceso, mientras se espera que en las próximas horas exista mayor información oficial por parte de la institución, la liga o las instancias que participan en las investigaciones.