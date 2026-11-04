Liga de Expansión MX: Cancún FC tuvo amarrado a Yan Diomandé, hoy figura en el Real Madrid

La carrera de Yan Diomandé pudo tomar un rumbo muy distinto al que hoy lo tiene como una de las figuras emergentes del futbol internacional. Antes de consolidarse en Europa, el atacante marfileño estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión MX que intentó incorporarlo en 2022, cuando apenas comenzaba a dar muestras de su potencial.

En aquel entonces, Diomandé tenía 15 años y formaba parte del AFI Sud-Comoé de Costa de Marfil. Su talento fue detectado por Blue Crow Sports Group, conglomerado propietario del Cancún FC y del CD Leganés, que buscaba jóvenes promesas para integrarlas a su estructura de desarrollo y proyectarlas hacia mercados de mayor nivel.

¿Por qué no se quedó en México?

Las gestiones avanzaron más allá de un simple interés. De acuerdo con reportes publicados recientemente, existía un entendimiento para que el futbolista viajara a Quintana Roo y se integrara al proyecto de las Iguanas, donde habría iniciado su proceso de crecimiento dentro de la organización.

Sin embargo, la operación nunca pudo concretarse. Problemas relacionados con la documentación requerida, así como retrasos en trámites migratorios y de visado, impidieron que el jugador pudiera trasladarse a México en el momento previsto.

Consolidado en el conjunto 'Merengue'

Lejos de frenarlo, aquel contratiempo modificó el destino de Diomandé. El atacante continuó su formación fuera del país, pasó por procesos de desarrollo en Estados Unidos y posteriormente encontró una oportunidad en Europa con el Leganés, club perteneciente al mismo grupo empresarial.

La historia fue confirmada recientemente por Giovanni Solazzi, presidente del Cancún FC, quien reconoció que el marfileño sí estuvo en negociaciones con la institución. Hoy, tras su paso por Leganés y RB Leipzig, Diomandé forma parte del Real Madrid, convirtiéndose en uno de los casos de éxito más llamativos de una operación que estuvo a un trámite de tener como primer escenario al futbol mexicano.