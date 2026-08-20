Liga de Slow Pitch Interdependencias en Durango renovará su directiva para el periodo 2026

La Liga de Slow Pitch Interdependencias oficializó la apertura del proceso electoral para renovar los cargos de su Mesa Directiva durante el próximo ciclo deportivo. La competencia, debidamente afiliada a la Asociación Estatal de Softbol, desarrollará las votaciones en apego a los estatutos rectores de la disciplina en la entidad, buscando asegurar la continuidad organizativa de sus torneos locales.

Buscan renovar su plantilla

Las planillas participantes deberán estructurarse formalmente con tres posiciones fundamentales: Presidencia, Secretaría y Tesorería. Entre los requisitos indispensables para encabezar una planilla se establece que el aspirante a presidente sea mayor de edad, militante activo del circuito y acredite antecedentes directos como delegado, mánager o integrante del cuerpo técnico de alguna de las escuadras registradas.

Asimismo, los reglamentos impiden la inscripción de contendientes que mantengan adeudos económicos pendientes con el organismo o permanezcan bajo sanción por procedimientos disciplinarios. Se integró una disposición puntual respecto a la conducta deportiva: la elegibilidad no estará sujeta a simpatías con la dirigencia saliente, con el fin de evitar que la contienda electoral sea utilizada como espacio de confrontación o venganza.

En cuanto a la Secretaría y Tesorería, los perfiles postulados deberán garantizar solvencia moral, disponibilidad operativa y conocimientos básicos en el manejo administrativo de recursos colectivos. El registro formal de las fórmulas aspirantes se llevará a cabo el lunes 24 de agosto, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, fecha en que la directiva saliente revisará la documentación.

Una nueva dirección deportiva

La jornada de votación para definir a los nuevos dirigentes del torneo se desarrollará el martes 25 de agosto. De acuerdo con los lineamientos internos de la liga, únicamente poseerán derecho a voto aquellos representantes de equipo que se encuentren formalmente acreditados y al corriente con la totalidad de sus compromisos financieros ante la tesorería del certamen.

Durante la etapa de difusión de propuestas quedará estrictamente prohibida la agresión personal, la descalificación entre candidatos o el uso indebido de la información financiera y los fondos de la liga. La planilla triunfadora asumirá la gestión administrativa, la representación legal y la programación técnica de los próximos torneos de slow pitch en la entidad.