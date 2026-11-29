Esta noche, las Chivas se enfrentan al Pachuca con un solo objetivo: ganar para no quedar eliminado. El Rebaño de Gabriel Milito tiene la obligación de derrotar a los Tuzos para que su brillante torneo no quede en el olvido.

El equipo rojiblanco perdió (2-1) en el partido de ida de los cuartos de final, disputado en el estadio Hidalgo, por lo que ahora no tiene otra opción más que quedarse con la victoria.

Gracias a que consiguió el superliderato en el Apertura 2026, la escuadra tapatía tiene la ventaja de que cualquier empate en el marcador global le permitirá acceder a las semifinales.

Es decir, solamente saldrá al Akron buscando un anotación para igualar a 2-2 la eliminatoria y poder sacar ventaja de la posición en la tabla.

La misión no luce nada complicada para las Chivas, sobre todo, porque juega en casa, donde únicamente perdió dos partidos (Toluca y Querétaro) de los nueve que disputó a lo largo del certamen.

Con seis victorias y un empate, el Rebaño supo hacerse fuerte en el inmueble rojiblanco, por lo que contará con ese plus.

Además, cuenta con una racha de seis juegos al hilo sin perder en el Akron con el Pachuca, con tres triunfos y tres empates.

La última vez que perdió con los Tuzos como local fue en el Apertura 2019 con un contundente 2-4, es decir, han pasado siete años desde aquella ocasión.

Las Chivas tienen que dejar atrás el primer capítulo de la llave, donde Oussama Idrissi tuvo una impresionante actuación y marcó el doblete que ayudó al Pachuca a ganar, para afrontar el encuentro de esta noche.

El Rebaño saldrá a buscar hacer historia, ya que, a lo largo de la historia de los torneos cortos, nunca ha podido alcanzar la antesala de la final cuando finaliza en lo más alto de la clasificación.

Apenas es la tercera ocasión que los rojiblancos son superlíderes de la Liga MX y, en las dos ocasiones previas, quedaron eliminados en los cuartos de final, primero con el Monterrey y después con el Querétaro.

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