La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX termina este domingo 22 de noviembre con dos partidos. Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en el Estadio Akron en un duelo que puede definir el liderato general, mientras que Querétaro y Necaxa bajarán el telón de la Jornada 17 en el Estadio Corregidora.

El Guadalajara y La Máquina llegan a la última fecha con opciones de terminar en el primer lugar. El resultado de su encuentro también incidirá en el acomodo de los equipos rumbo a los cuartos de final.

¿A qué hora y dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas recibirá a Cruz Azul a las 17:07 horas en el Estadio Akron, en Zapopan. El partido se transmitirá en México por Prime Video.

¿A qué hora y dónde ver Querétaro vs. Necaxa?

Los Gallos Blancos recibirán a los Rayos a las 19:10 horas en el Estadio Corregidora. El último partido de la fase regular se podrá ver por FOX y FOX One.

Ambos horarios corresponden al tiempo del centro de México, el mismo que rige en la ciudad de Durango. Una vez concluida la jornada, quedarán definidos los ocho clasificados y los cruces de cuartos de final.