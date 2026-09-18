Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el América vs Chivas? Jornada 9

América y Chivas protagonizarán este sábado 19 de septiembre una nueva edición del Clásico Nacional, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, antes Azteca, escenario al que ambos conjuntos llegarán separados por una rivalidad histórica, pero también por la pelea directa en la parte alta de la clasificación.

Chivas llega como líder del torneo

El Guadalajara afrontará el compromiso desde la cima general, posición que le arrebató precisamente al conjunto azulcrema durante la jornada anterior.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, el Rebaño ha encontrado una propuesta competitiva que le permite presentarse en la capital con la posibilidad de consolidar su liderato y repetir el triunfo conseguido por 1-0 en el Clásico del Clausura 2026 .

Las Águilas quieren defender 'El Nido'

América, por su parte, buscará recuperarse después de una dolorosa derrota frente a Cruz Azul en un encuentro cargado de goles. Pese al tropiezo, las Águilas permanecen entre los principales protagonistas del torneo y una victoria ante su rival histórico podría devolverlas a lo más alto.

Brian Rodríguez anticipó un partido abierto y expresó su deseo de que el Clásico tenga un ritmo similar al enfrentamiento contra la Máquina, con oportunidades constantes en ambas porterías.

Designación arbitral genera polémica

Otro de los temas que ha marcado la previa es la elección de Víctor Alfonso Cáceres Hernández como árbitro central. Será su tercer Clásico Nacional y estará acompañado por Alberto Morín y José Ibrahim Martínez como asistentes, mientras Óscar Macías estará a cargo del VAR.

Su nombramiento provocó cuestionamientos entre seguidores de ambos clubes debido a decisiones controvertidas tomadas por el silbante en partidos anteriores.

Con el liderato en disputa y dos equipos obligados a confirmar sus aspiraciones, el Clásico Nacional promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha. América intentará aprovechar la localía para responder después de su tropiezo, mientras Chivas buscará defender la cima y demostrar que su buen momento puede sostenerse ante uno de sus principales rivales.

¿A qué hora y por dónde ver el 'Clásico Nacional'?