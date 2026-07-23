Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el Atlante vs América? Jornada 2

Atlante y América protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada, en un choque que reúne a dos clubes de enorme tradición y con objetivos distintos en el arranque del Apertura 2026.

Atlante buscará su primera victoria

Los Potros de Hierro regresarán a casa después de caer 2-1 frente a Necaxa durante su presentación en el máximo circuito, resultado que dejó aspectos positivos por su capacidad para competir y marcar, pero también la necesidad de sumar cuanto antes en una temporada que exigirá una rápida adaptación.

El conjunto azulgrana podría presentar como principal novedad al guardameta colombiano David Ospina , contratado recientemente. El experimentado arquero se perfila para asumir la titularidad en lugar de Óscar Jiménez, mientras que futbolistas como Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio, Luis Calzadilla y Luis Puente aparecen entre las opciones para intentar hacer daño a la defensa americanista.

América recupera piezas importantes

Las Águilas llegarán con mayor confianza después de comenzar el torneo con una victoria de 1-0 como visitantes ante Querétaro.

Guillermo Almada utilizó una formación alternativa durante la primera jornada, pero para este compromiso podrá recuperar a Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Brian Rodríguez, quienes se reincorporaron después de su participación mundialista. Alejandro Zendejas continuará fuera de actividad tras ser sometido a una intervención quirúrgica.

¿Qué esperar del juego?

América parte como favorito por la profundidad y experiencia de su plantilla. Sin embargo, los Potros intentarán aprovechar la localía y la motivación de disputar su primer partido en el Azteca desde su regreso a Primera División.

El duelo también pondrá frente a frente la necesidad azulgrana de sumar sus primeros puntos y la intención americanista de mantener el paso perfecto.

¿A qué hora y por dónde ver el Atlante vs América?