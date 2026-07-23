Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el Atlante vs América? Jornada 2
Atlante y América protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada, en un choque que reúne a dos clubes de enorme tradición y con objetivos distintos en el arranque del Apertura 2026.
Atlante buscará su primera victoria
Los Potros de Hierro regresarán a casa después de caer 2-1 frente a Necaxa durante su presentación en el máximo circuito, resultado que dejó aspectos positivos por su capacidad para competir y marcar, pero también la necesidad de sumar cuanto antes en una temporada que exigirá una rápida adaptación.
El conjunto azulgrana podría presentar como principal novedad al guardameta colombiano David Ospina, contratado recientemente. El experimentado arquero se perfila para asumir la titularidad en lugar de Óscar Jiménez, mientras que futbolistas como Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio, Luis Calzadilla y Luis Puente aparecen entre las opciones para intentar hacer daño a la defensa americanista.
América recupera piezas importantes
Las Águilas llegarán con mayor confianza después de comenzar el torneo con una victoria de 1-0 como visitantes ante Querétaro.
Guillermo Almada utilizó una formación alternativa durante la primera jornada, pero para este compromiso podrá recuperar a Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Brian Rodríguez, quienes se reincorporaron después de su participación mundialista. Alejandro Zendejas continuará fuera de actividad tras ser sometido a una intervención quirúrgica.
¿Qué esperar del juego?
América parte como favorito por la profundidad y experiencia de su plantilla. Sin embargo, los Potros intentarán aprovechar la localía y la motivación de disputar su primer partido en el Azteca desde su regreso a Primera División.
El duelo también pondrá frente a frente la necesidad azulgrana de sumar sus primeros puntos y la intención americanista de mantener el paso perfecto.
¿A qué hora y por dónde ver el Atlante vs América?
- Día: 24 de julio
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: ESPN, Azteca 7 y Disney+