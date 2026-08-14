Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el Atlante vs Toluca? Jornada 4

Atlante y Toluca protagonizarán uno de los encuentros más llamativos de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un duelo que pondrá frente a frente a un conjunto azulgrana que ha mostrado capacidad para competir ante rivales importantes y a unos Diablos Rojos que parten como favoritos por su profundidad de plantel y mejor arranque de torneo.

Toluca llega tras una sólida campaña en fase de grupos en la Leagues Cup mientras que los hombres del 'Piojo' Herrera buscan recuperar la grandeza de su pasado.

Los Diablos son favoritos

Las probabilidades previas colocan al conjunto escarlata con ventaja considerable para llevarse los tres puntos. De acuerdo múltiples expertos en análisis, la victoria de Toluca aparece claramente por debajo de la de Atlante y del empate , lo que refleja la condición de favorito de los dirigidos por Antonio Mohamed.

El cuadro mexiquense viene de vencer 3-1 a Necaxa en su último partido de Liga MX y en Leagues Cup de ganar 3-1 ante Dallas.

Su fortaleza también está en la cantidad de jugadores capaces de generar peligro. Alexis Vega, Jesús Gallardo, Jesús Angulo e Iván López ya han conseguido anotaciones durante el torneo, mientras que Helinho ha sido uno de los elementos con mayor participación en la generación ofensiva.

Atlante busca competir

Aunque los pronósticos favorecen a Toluca, Atlante ha dejado señales suficientes para pensar que el encuentro podría ser más cerrado de lo que indican las probabilidades.

Los Potros vienen de un duro paso en Leagues Cup tras haber perdido 2 de sus 3 partidos, mientras que en Liga MX llegan un poco mejor con su última victoria ante el Cruz Azul.

Uno de los nombres a seguir será Eugenio Pizzuto, quien suma dos goles en 217 minutos de actividad. Jhojan Julio también ha tenido participación ofensiva destacada, con un gol y siete oportunidades generadas, por lo que Toluca tendrá que prestar atención a ambos jugadores.

¿A qué hora y por dónde ver el Atlante vs Toluca?