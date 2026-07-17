Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el Chivas vs Toluca? Jornada 1 Apertura 2026

Chivas y Toluca se enfrentarán este sábado 18 de julio en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara buscará iniciar con el pie derecho ante uno de los rivales más competitivos de los últimos torneos.

El Rebaño quiere mantener su buen inicio de torneos

El conjunto rojiblanco llega con antecedentes favorables en sus debuts, pues no ha perdido en una Jornada 1 durante sus últimos nueve torneos, periodo en el que registra cinco victorias y cuatro empates.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, Chivas intentará aprovechar la condición de local, el entusiasmo generado alrededor del nuevo plantel y el estreno de su uniforme para comenzar sumando tres puntos.

Toluca representa una prueba exigente

Los Diablos Rojos aparecen como un rival complicado debido a la calidad de su plantilla y al dominio que han mostrado recientemente frente al Guadalajara . Chivas todavía no ha conseguido vencer al Toluca bajo el mando de Gabriel Milito, por lo que el duelo será una oportunidad para romper esa tendencia.

Sin embargo, el cuadro mexiquense llegaría con algunas ausencias sensibles, situación que el conjunto local buscará aprovechar con presión alta y mayor presencia ofensiva.

Chivas aparece como ligero favorito

Aunque se espera un partido equilibrado, los pronósticos colocan al Rebaño como favorito por su localía y por el momento que atraviesa de cara al nuevo torneo.

Una proyección elaborada mediante inteligencia artificial otorgó al Guadalajara 43 por ciento de posibilidades de victoria, frente a 30 por ciento para el empate y 27 por ciento para Toluca , con un marcador estimado de 2-1.

El resultado dependerá de cuál de los dos equipos logre imponer su ritmo desde los primeros minutos en uno de los encuentros más atractivos de la fecha inaugural.

¿A qué hora y por dónde ver el Chivas vs Toluca?