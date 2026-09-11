Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el 'Clásico Regio'? Jornada 8

La Jornada 8 llega con varios partidos interesante, y pese que aún es ligeramente temprano en el torneo, llega uno de los enfrentamientos con más historia, el Clásico Regio.

Rayados busca levantarse tras perder la final

Monterrey volverá a la actividad de la Liga MX este sábado cuando reciba a Tigres en el Estadio BBVA. Los Rayados llegan al Clásico Regio después de una intensa participación en la Leagues Cup , certamen en el que alcanzaron la final, aunque terminaron cayendo 2-0 frente a Toluca.

Ahora, el equipo regiomontano buscará cambiar rápidamente de página y aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes en el campeonato mexicano.

Tigres necesita comenzar a escalar posiciones

Del otro lado, Tigres afrontará uno de sus compromisos más importantes del torneo con la necesidad de mejorar su paso en la clasificación. Los felinos llegan después de empatar 1-1 frente a Necaxa, resultado con el que alcanzaron apenas seis puntos tras siete jornadas y se mantuvieron alejados de los primeros lugares.

El conjunto universitario ha batallado para encontrar regularidad y el Clásico Regio aparece como una oportunidad importante para recuperar confianza y comenzar a escalar posiciones.

Un historial reciente bastante equilibrado

La paridad ha sido una constante en los últimos enfrentamientos entre ambas instituciones. De los cinco Clásicos Regios más recientes, Monterrey registra una victoria, Tigres suma dos y otros dos encuentros terminaron empatados .

El antecedente inmediato favorece a los universitarios, quienes derrotaron 1-0 a Rayados el pasado 7 de marzo. Pese a ello, las cuotas colocan ligeramente como favorito al conjunto albiazul para este nuevo enfrentamiento, principalmente por su condición de local.

El Clásico Regio 143 promete máxima intensidad

Con realidades distintas, pero con la presión que representa disputar uno de los clásicos más importantes del futbol mexicano, Monterrey y Tigres protagonizarán la edición 143 del Clásico Regio.

Rayados buscará reaccionar tras el golpe sufrido en la final de la Leagues Cup, mientras que los felinos intentarán convertir la rivalidad en el punto de partida para corregir su irregular comienzo de torneo.

¿A qué hora y por dónde ver el Rayados vs Tigres?