Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el Cruz Azul vs Puebla? Jornada 2

Cruz Azul recibirá al Puebla este martes 21 de julio en uno de los encuentros que abrirán la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Ambos conjuntos llegan con tres puntos después de comenzar el campeonato con victorias como visitantes, por lo que el compromiso representa una oportunidad temprana para colocarse entre los líderes.

La Máquina disputará además su primer partido como local en el Estadio Banorte, inmueble que utilizará como casa durante el semestre después de varios días de incertidumbre alrededor de su sede.

La Máquina viene de una remontada

El conjunto dirigido por Joel Huiqui tuvo un estreno emocionante al imponerse 3-2 al Atlético de San Luis, luego de encontrarse en desventaja durante el encuentro. Jeremy Márquez apareció con un doblete y Gabriel Fernández convirtió desde el punto penal para completar la remontada celeste.

Con ese resultado, Cruz Azul extendió a ocho partidos su racha sin derrota desde la llegada de Huiqui al banquillo , periodo en el que acumula seis triunfos y dos empates, aunque el estratega reconoció que su equipo deberá corregir los errores defensivos mostrados en la primera fecha.

Puebla quiere confirmar su reacción

La Franja también comenzó el Apertura 2026 con el pie derecho al vencer 1-0 a FC Juárez en la frontera, gracias a la anotación de Ignacio Maestro Puch. El equipo poblano tuvo que resistir durante buena parte del compromiso con diez jugadores tras la expulsión de Iker Moreno, pero logró conservar la ventaja y mantener su portería sin anotaciones.

Puebla intentará repetir esa solidez ante el vigente campeón, aunque el historial reciente no le favorece, no ha derrotado a Cruz Azul en sus últimos cinco enfrentamientos, con cuatro triunfos celestes y solamente un empate.

¿A qué hora y por dónde ver el Cruz Azul vs Puebla?