Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el Juárez vs Pachuca?

FC Juárez y Pachuca abrirán actividad este viernes 4 de septiembre cuando se enfrenten en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro será el único partido de este día dado a que el Puebla vs Toluca fue pospuesto por un tema de calendario. Ahora, estos dos equipos llegan con la necesidad de sumar después de un inicio de torneo complicado.

Bravos intentan salir del fondo

El panorama ha sido especialmente complicado para el conjunto fronterizo, que llega al compromiso después de sufrir derrotas consecutivas y mantenerse sin puntos después de seis encuentros.

Entre sus resultados recientes aparecen las caídas de 6-1 frente a Monterrey y 4-0 ante Toluca, además del 2-1 sufrido frente al América . En medio de este escenario, Óscar Estupiñán aparece como una de sus principales cartas ofensivas, al registrar dos anotaciones en el campeonato.

Pachuca quiere recuperar terreno

Los Tuzos tampoco han encontrado regularidad durante el arranque de la campaña y llegan con cinco unidades, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. Su compromiso más reciente terminó con empate 1-1 ante Atlético de San Luis y Chivas, aunado a la derrota ante Puebla..

Aun así, Pachuca cuenta con uno de los atacantes más efectivos en este inicio de torneo, Salomón Rondón, quien suma seis goles y se perfila nuevamente para comandar el ataque hidalguense.

¿Qué esperar del juego?

El choque aparece como una oportunidad importante para ambos clubes antes de que avance la competencia. Juárez buscará aprovechar la localía para conseguir finalmente sus primeros puntos y cortar su mala racha, mientras que Pachuca intentará llevarse el triunfo de la frontera y comenzar a acercarse a los puestos de clasificación.

Por el momento, el conjunto hidalguense parte con mejores números, aunque los Bravos tendrán la urgencia de responder frente a su afición.

¿A qué hora y por dónde ver el Juárez vs Pachuca?