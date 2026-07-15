Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el Necaxa vs Atlante? Jornada 1

La espera terminó y este jueves 16 de julio comenzará oficialmente el torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un duelo cargado de historia, y la casa para recibir esta competencia será el Estadio Victoria, cuando el Necaxa reciba al Atlante en el partido inaugural del campeonato, marcando además el esperado regreso de los Potros de Hierro a la Primera División después de 12 años de ausencia.

Atlante vuelve a la Liga MX

El regreso del Atlante es uno de los grandes atractivos del semestre. Tras concretar su retorno al máximo circuito, el conjunto azulgrana buscará iniciar con el pie derecho frente a un rival que también pretende ser protagonista.

El enfrentamiento revive uno de los clásicos más antiguos del futbol mexicano, ya que ambos clubes protagonizaron numerosos duelos durante décadas y ahora volverán a verse las caras en la Liga MX tras varios años de ausencia.

Necaxa quiere aprovechar la localía

Del otro lado, los Rayos llegan con la misión de hacer valer su condición de local y comenzar el torneo con tres puntos frente a su afición , sobre todo porque posterior a este encuentro, enfrentan a dos equipos fuertes como: Monterrey y Toluca.

El técnico Martín Varini aseguró durante la semana que su equipo tuvo una pretemporada positiva y confía en que la base del plantel le permita arrancar el Apertura con una victoria que fortalezca sus aspiraciones desde la Jornada 1.

Arranca una nueva historia

El duelo entre Necaxa y Atlante no solo abrirá el calendario del Apertura 2026, sino que también servirá para estrenar el nuevo balón oficial de la Liga MX. Con el regreso de un histórico como Atlante y un Necaxa que busca consolidarse como contendiente, el torneo promete iniciar con un encuentro de gran expectativa que marcará el comienzo de una nueva campaña en el futbol mexicano.

¿A qué hora y por dónde ver el Necaxa vs Atlante?