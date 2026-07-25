Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el Necaxa vs Rayados? Jornada 2

Necaxa recibirá este domingo 26 de julio a Monterrey en el Estadio Victoria, en un duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Necaxa vuelve como local

Los Rayos se impusieron 2-1 sobre Atlante en su presentación, aunque tuvieron que resistir durante varios lapsos para conservar la ventaja y sumar sus primeros tres puntos. Ahora intentarán mostrar mayor equilibrio y hacer valer su condición de local ante uno de los planteles más completos del campeonato.

El conjunto dirigido por Martín Varini llega con una racha de cuatro encuentros sin derrota, considerando sus últimos compromisos de preparación y el arranque de la temporada .

Necaxa ha mostrado capacidad para generar oportunidades y mantenerse dentro de los partidos, pero enfrentará una prueba exigente ante una ofensiva que puede aprovechar cualquier desatención.

Rayados llega con una ofensiva encendida

Monterrey comenzó el Apertura con un triunfo de 3-2 sobre Santos Laguna y buscará prolongar su buen arranque bajo la dirección de Matías Almeyda.

Lucas Ocampos fue uno de los jugadores más destacados durante el debut y aparece como una de las principales amenazas para la defensa necaxista, acompañado por futbolistas con experiencia y capacidad para generar peligro desde diferentes sectores del campo.

Rayados parte como favorito por la calidad de su plantilla, pero deberá mejorar en labores defensivas para evitar que el partido se convierta nuevamente en un intercambio constante de llegadas.

¿Qué esperar del juego?

El historial reciente favorece ampliamente al cuadro regiomontano, que ha dominado sus últimos enfrentamientos contra Necaxa y acumula varias victorias consecutivas en esta serie . Sin embargo, los Rayos buscarán terminar con esa tendencia apoyados por su afición y por la confianza obtenida tras ganar en el debut.

El choque promete intensidad y posibilidades en ambas porterías, Necaxa intentará confirmar que puede competir ante los candidatos al título, mientras Monterrey buscará imponer su mayor profundidad y mantenerse entre los clubes con paso perfecto en el comienzo del torneo.

¿A qué hora y por dónde ver el Necaxa vs Rayados?