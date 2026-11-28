Aplastante. Así fue la exhibición de Cruz Azul sobre León en el primer capítulo de la serie y así llegará al encuentro de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, programado para este domingo 29 de noviembre. La Máquina se impuso 4-0 en el Nou Camp y dejó a los esmeraldas al borde de la eliminación, en una de las actuaciones más dominantes de toda la fase final.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui golpeó desde el arranque con un doblete de José Paradela y anotaciones de Nicolás Ibáñez y Gabriel 'Toro' Fernández. Los cementeros fueron letales pese a tener menos posesión de balón, aprovecharon sus oportunidades y silenciaron el Nou Camp bajo una intensa lluvia que acompañó gran parte del compromiso.

Exhibición celeste

La diferencia reflejó mucho más que el marcador. Cruz Azul registró nueve disparos a puerta contra apenas uno de León y neutralizó prácticamente todos los intentos ofensivos de la escuadra de Javier Gandolfi. Paradela se convirtió en la gran figura de la noche, mientras que Andrés Gudiño respondió cuando fue requerido para conservar el cero en su arco.

Para los guanajuatenses, el panorama es extremadamente complejo. Tras finalizar la fase regular en la séptima posición con 26 puntos, ahora necesitan una remontada de categoría para mantenerse con vida. La goleada sufrida provocó incluso muestras de inconformidad por parte de su afición durante los minutos finales del encuentro.

La semifinal, en el horizonte

El vigente campeón del futbol mexicano afrontará la vuelta con un amplio margen de maniobra y la posibilidad de sellar el pase frente a su público. Además del resultado, la serie confirma el gran momento de un equipo que cerró la fase regular en el subliderato con 32 unidades y que mantiene intacta la ilusión de conquistar el bicampeonato.

La misión de León luce titánica: necesita ganar por cinco goles de diferencia para revertir la eliminatoria, mientras que Cruz Azul avanzará con cualquier victoria, empate o incluso una derrota que preserve su amplia ventaja global. Salvo una de las remontadas más sorprendentes en la historia reciente de la Liga MX, el boleto a semifinales parece teñido de azul celeste.