Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre FC Juárez y Tigres? Jornada 9

En la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Fútbol Club Juárez recibirá al Club Tigres de la UANL este viernes 18 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El duelo representa un cruce crucial de mitad de torneo en la frontera, donde la escuadra local busca componer su camino.

Uno de los más complicados del torneo

El cuadro fronterizo llega tras caer 2-1 frente a Santos Laguna en el Estadio Corona durante la octava jornada. Juárez tomó la ventaja al minuto 54 mediante un penalti cobrado por Óscar Estupiñán; sin embargo, los locales remontaron con goles de Ezequiel Bullaude al 64' y Esteban Lozano al 78', fallando Franco Pardo otro penal santista al 89'.

En Torreón, Juárez alineó a Sebastián Jurado en la portería; Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda y Alejandro Mayorga en defensa; Rodrigo Dourado, Monchu, Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Estupiñán adelante. Entraron de cambio Luca Martínez Dupuy, Juan Sigala, Javier Aquino, Madson de Souza y Ricardinho, amonestándose a Estupiñán, Monchu, Murillo y García.

Los Felinos necesitan repuntar

Por su parte, Tigres arriba tras empatar 0-0 contra el Club de Fútbol Monterrey en el Clásico Regio disputado en el Estadio BBVA. La escuadra auriazul suma tres partidos sin victoria, tras haber igualado previamente 1-1 contra el Club Necaxa en el Estadio Universitario durante la séptima fecha y 0-0 ante Santos Laguna en la sexta jornada.

En Guadalupe, los felinos alinearon a Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Henrique, Alan Franco, Mauro Laínez; Fernando Gorriarán, Rômulo Zwarg; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ricardo Monreal y Rodrigo Aguirre. Ingresaron de recambio César Araújo, Diego Alexánder Sánchez, Emiliano Gómez, Rafael Guerrero y Jonathan Herrera, recibiendo tarjetas amarillas Joaquim, Laínez y Guerrero durante el encuentro.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El antecedente reciente en esta sede data del pasado 22 de marzo en el Clausura 2026, cuando Juárez venció 2-1 a Tigres con tantos de Estupiñán y Monchu, descontando Joaquim. Este viernes se prevé un choque táctico donde la efectividad de la ofensiva regiomontana se medirá a la urgencia de puntos del conjunto chihuahuense.