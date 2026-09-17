Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre Puebla y Atlante? Jornada 9

El Estadio Cuauhtémoc albergará este viernes 18 de septiembre, en punto de las 19:00 horas, el vibrante choque de apertura entre el Club Puebla y Atlante FC, duelo correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La Franja ha mantenido nivel

El conjunto camotero se ubica en el octavo peldaño de la clasificación general con 13 unidades, registrando un saldo de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. La Franja llega golpeada tras disputar este pasado martes 15 de septiembre un duelo pendiente de la fecha siete, donde cayó como local por la mínima diferencia de 0-1 ante el Deportivo Toluca.

En dicho compromiso ante los mexiquenses, el cuadro blanquiazul sucumbió tras una desafortunada anotación en propia puerta del joven zaguero José Pachuca al minuto 69. Pese al esfuerzo defensivo de Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y el arquero Ricardo Gutiérrez, la propuesta ofensiva comandada por Bryan Garnica, Alejandro Organista e Ignacio Maestro Puch careció de contundencia frente a la portería rival.

Los Potros se han descarrilado

En contraparte, el cuadro de Atlante FC vive una realidad comprometida dentro del certamen, ocupando la decimoquinta posición con apenas 7 puntos cosechados en ocho presentaciones. El balance azulgrana arroja una solitaria victoria, cuatro empates y tres descalabros, lo que convierte esta visita al territorio poblano en un duelo crucial para sus aspiraciones en el campeonato.

La escuadra visitante llega sumamente golpeada tras caer aparatosa y contundentemente 0-3 ante el Club de Fútbol Pachuca en el Estadio Banorte el pasado 11 de septiembre. Aquella noche, los tantos de Salomón Rondón, Kenedy y Oussama Idrissi superaron al guardameta Oscar Jiménez y evidenciaron desatenciones estructurales en la línea comandada por Aaron Quirós, Eduardo Tercero y Eugenio Pizzuto.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Bajo esta narrativa, Puebla apelará a la fortaleza de su localía y a la generación de fútbol a cargo de Mathías Tomás y Carlos Baltazar para reencontrarse con la victoria, mientras que el cuadro atlantista confía en que figuras de la talla de Martín Sarrafiore y Jhojan Julio logren romper la racha negativa para escalar posiciones.