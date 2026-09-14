Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre Toluca vs Puebla? Jornada 7

El Estadio Cuauhtémoc albergará el enfrentamiento entre el Club Puebla y el Deportivo Toluca en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto local recibe a la escuadra mexiquense en un compromiso clave para la tabla general, donde ambos clubes buscan consolidar su dinamismo competitivo tras haber conseguido victorias significativas en sus pasados compromisos del certamen.

Los Diablos Rojos muestran su poder

El Deportivo Toluca se presenta a este choque con un impulso ofensivo sobresaliente tras vencer 5-2 al Atlas en el Estadio Nemesio Diez. En aquel encuentro, los mexiquenses mostraron contundencia desde los primeros minutos con anotaciones de Alexis Vega de penal al 19', Jesús Ricardo Angulo al 22' y Federico Viñas al 29', sentenciando tempranamente el trámite del partido.

Durante el complemento frente a los Rojinegros, el delantero portugués Paulinho, ingresó de cambio y firmó el cuarto tanto al minuto 53, sumado a un autogol rival al 60'. El cuadro escarlata alineó de inicio a Ronaldo Beltrán bajo los tres postes, respaldado por Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro y Helinho.

La Franja quiere dar el susto

Por su parte, el Club Puebla llega con la moral en alto tras haber obtenido un valioso triunfo como visitante ante el Club Necaxa en el Estadio Victoria. La Franja aguantó la presión en un cotejo de alta exigencia defensiva y aseguró las tres unidades en tiempo de compensación, gracias a una anotación agónica de Mathías Tomás al minuto 90+2.

El conjunto camotero saltó a la cancha en Aguascalientes con Ricardo Gutiérrez en el arco, acompañado defensivamente por Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monarrez. El mediocampo y ataque fueron comandados por Alejandro Organista, Sergio Sanabria, Bryan Garnica, Kevin Velasco, Carlos Baltazar y Omar Moreno, mostrando un orden táctico riguroso para mantener el cero.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

El historial reciente favorece a la escuadra escarlata con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco duelos directos, incluyendo un empate sin goles previo en territorio poblano. No obstante, la solidez defensiva camotera en casa y el temible poderío goleador mexiquense anticipan un choque vibrante de pronóstico reservado sobre el césped del Estadio Cuauhtémoc.