Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el Rayados vs Chivas? Jornada 14

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá uno de sus encuentros más atractivos este sábado 24 de octubre, cuando los Rayados de Monterrey reciban a las Chivas de Guadalajara en el Estadio BBVA, en un enfrentamiento que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la Liguilla.

Rayados buscará mantener su buena racha

El conjunto regiomontano, dirigido por Matías Almeyda, llega motivado después de conseguir dos victorias consecutivas, primero ante Pachuca por marcador de 2-1 y posteriormente frente a Puebla con una goleada de 4-1.

Ahora, los regiomontanos buscarán aprovechar su condición de locales para mantener su buena racha y escalar posiciones en la clasificación general.

Chivas buscará dar el primer golpe

Por su parte, el Rebaño Sagrado llega después de imponerse por la mínima diferencia ante Necaxa , resultado con el que puso fin a una racha de tres encuentros sin conocer la victoria.

Los rojiblancos intentarán mantener el impulso y sumar tres puntos importantes como visitantes, especialmente ante un rival directo en la disputa por los puestos de clasificación.

Un duelo con antecedentes favorables para El Rebaño

En cuanto a los antecedentes recientes, Guadalajara ha conseguido imponerse en los últimos dos enfrentamientos entre ambos clubes, incluyendo una emocionante victoria por 3-2 durante el Clausura 2026. Sin embargo, Monterrey buscará cambiar esta tendencia y hacer valer su localía en uno de los compromisos más exigentes de la recta final del campeonato.

Con la fase regular entrando en su etapa decisiva, ambos equipos buscarán dar un golpe de autoridad y acercarse a uno de los ocho boletos disponibles para los cuartos de final.

¿Qué esperar del juego?

Se espera un encuentro intenso y disputado, con dos equipos que buscarán imponer sus condiciones desde los primeros minutos. Monterrey intentará aprovechar su localía y el buen momento que atraviesa su ofensiva para tomar el protagonismo, mientras que Chivas apostará por la velocidad de sus jugadores y las transiciones rápidas para generar peligro .

Con ambos conjuntos necesitados de puntos en la recta final del torneo, el partido promete emociones, oportunidades de gol y una batalla constante por el control del mediocampo.

¿A qué hora y por dónde ver el Rayados vs Chivas?