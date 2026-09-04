Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el Tigres vs Necaxa? Jornada 7

Tigres recibirá este sábado 5 de septiembre a Necaxa en uno de los encuentros correspondientes a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, duelo al que ambos conjuntos llegan necesitados de resultados.

Los felinos atraviesan un inicio complicado y se encuentran en la posición 16 de la tabla con apenas cinco puntos después de seis compromisos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas.

Tigres llega con numerosas bajas

El conjunto regiomontano afrontará el compromiso con varias ausencias importantes. Entre los elementos reportados como lesionados se encuentran Vladimir Loroña, Francisco Reyes, Osvaldo Rodríguez, Jesús Angulo, Marco Farfán, Marcelo Flores, César Araujo y Ozziel Herrera , mientras que Fernando Gorriarán estará suspendido.

Desde la llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo, el cuadro universitario ha sumado cuatro unidades en dos partidos y ahora buscará hacer valer su condición de local en el Estadio Universitario.

Los Rayos quieren sorprender

Necaxa tampoco atraviesa su mejor momento, los dirigidos por Martín Varini ocupan el sitio 12 de la clasificación con siete puntos en seis jornadas y acumulan cuatro partidos consecutivos sin victoria.

Su presentación más reciente terminó con una derrota de 3-1 frente a Cruz Azul en el Estadio Victoria, resultado que volvió a exhibir los problemas de regularidad del equipo.

¿Qué esperar del encuentro?

A pesar de este panorama, Tigres parte con un antecedente favorable frente a los hidrocálidos, ya que no ha perdido contra Necaxa en sus últimos 11 enfrentamientos y, tomando únicamente los cinco más recientes, registra dos victorias y tres empates.

Necaxa, por su parte, buscará romper una larga racha sin derrotar a los universitarios y volver a sumar de tres después de más de un mes sin hacerlo . Por antecedentes y localía, los felinos aparecen como favoritos, aunque la situación de ambos en la tabla convierte el enfrentamiento en una oportunidad importante para cambiar el rumbo de sus respectivas campañas.

¿A qué hora y por dónde ver el Tigres vs Necaxa?