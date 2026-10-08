Liga MX: ¿A qué hora y por dónde ver el Tigres vs Toluca? Jornada 11

Tigres y Toluca se enfrentarán en este próximo viernes en el Estadio Universitario, como parte de la Jornada 11 del Apertura 2026 y uno de los partidos estelares de esta semana.

Después de la pausa por la Fecha FIFA, el conjunto universitario buscará aprovechar la localía para mejorar su posición, mientras que los Diablos Rojos intentarán mantenerse en la cima de la clasificación.

Los felinos necesitan darle continuidad a su recuperación

Los regiomontanos llega después de vencer 1-0 a Puebla, resultado que le permitió alcanzar 10 puntos y colocarse en el puesto 15. Con dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, Tigres necesita sumar para acercarse a los lugares de clasificación y evitar que la distancia aumente durante la segunda parte de la fase regular.

Durante el receso, los auriazules derrotaron 3-0 a Santiago FC en un encuentro de preparación, con un doblete de Guillermo Martínez y una anotación de Juan Brunetta . Ese compromiso les permitió mantener actividad antes de recibir a un rival que exigirá mayor precisión en ataque y concentración defensiva.

Toluca pone a prueba su liderato en el Universitario

Los dirigidos por Antonio Mohamed llegan como líderes del torneo y buscarán sostener esa condición en territorio regiomontano. En la pausa internacional disputaron un amistoso contra Monterrey, en el que cayeron 2-1 después de adelantarse con un gol de Paulinho.

El delantero portugués y Alexis Vega figuran entre las opciones ofensivas de una posible alineación que todavía deberá confirmarse.

¿Qué esperar del partido?

Por el momento que atraviesan ambos equipos, se perfila un encuentro entre la necesidad de Tigres de tomar la iniciativa en casa y la intención de Toluca de castigar los espacios.

Los felinos tendrán que convertir su posesión en oportunidades claras, mientras que los visitantes buscarán imponer su capacidad ofensiva sin descuidar el equilibrio en la zaga defensiva.

¿A qué hora y por dónde ver el Tigres vs Toluca?