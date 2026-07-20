Liga MX: ¿a qué hora y por dónde ver el Toluca vs Pumas? Jornada 2

La Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 pondrá frente a frente a dos equipos con realidades opuestas en el arranque del campeonato.

Toluca recibirá este martes 21 de julio a los Pumas de la UNAM en el Estadio Nemesio Díez con el objetivo de mantener el paso perfecto, mientras que los universitarios intentarán dejar atrás el complicado debut que tuvieron en casa.

Toluca llega con confianza tras imponerse a Chivas

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed inició el torneo con una valiosa victoria como visitante ante Guadalajara, resultado que confirmó el buen momento que atraviesa el campeón de la Concacaf.

Ahora, en su presentación como local en el Apertura 2026, los escarlatas buscarán aprovechar la fortaleza que suele representar el Nemesio Diez para sumar tres puntos más antes de viajar a Estados Unidos.

Además del impulso anímico por el triunfo en la primera fecha, Toluca parte como uno de los favoritos para pelear nuevamente por el protagonismo del campeonato.

Pumas necesita una respuesta inmediata

Del otro lado estará un equipo universitario urgido de cambiar la imagen mostrada en la Jornada 1. Pumas cayó 3-0 frente a Pachuca en Ciudad Universitaria, en un partido donde evidenció problemas defensivos y poca generación ofensiva durante el debut liguero de Esteban Solari al frente del club.

Visitar una de las plazas más complicadas del futbol mexicano representa una prueba importante para los auriazules , que necesitan sumar para evitar rezagarse desde las primeras fechas del torneo.

¿A qué hora y por dónde ver el Toluca vs Pumas?

El compromiso entre Toluca y Pumas se disputará este martes 21 de julio en el Estadio Nemesio Díez. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, en un duelo que podrá seguirse por televisión abierta a través de Azteca 7, además de FOX One.

Más allá de los tres puntos, el encuentro servirá para medir el verdadero nivel de ambos equipos en este inicio del Apertura 2026, Toluca quiere confirmar su candidatura al título y Pumas está obligado a mostrar una reacción inmediata.